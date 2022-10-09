陸軍妹「沒穿內衣」國慶曬F級側乳！警察、特勤人員狂看
「JKF女郎」辣模CC（西西）從陸軍官校專科學校出身，曾當過「職業軍人」的她，不僅擁有精緻五官，還有F級的火辣身材，深受網友喜愛。常常在社群媒體分享美照的她，為了明（10）天的國慶日，今（9）日也在IG曬出「沒穿內衣」的辣照，只見她拿著國旗，在總統府前露出「F級側乳」，更透露「被警察和特勤人員盯著10多分鐘」，掀起熱議。
CC（西西）今日在IG曬出「F級側乳照」，只見她梳著高馬尾頭，上身穿著迷彩背心，下身則穿著迷彩褲，拿著國旗在總統府前對鏡頭放電。不過仔細一看，她竟然「沒有穿內衣」，大方曬出超兇F級側奶，且「兩邊」輪流露出，火辣程度爆表。
她則在文內透露「國慶日之側乳系列」是和攝影師五點站在總統府前面被警察和特勤人員盯著10多分鐘快速拍攝完成的，「謝謝攝影師的貴貴新相機能連拍抓到國旗表情肢體到位的照片，也謝謝辛苦的警察和特勤人員」，並在文末Hashtag「民國111年」、「中華民國國慶日前一天」、「中華民國國旗」、「我還是最愛陸軍大迷彩」、「迷彩服」、「側乳」和「z9」。
貼文一出，網友紛紛留言，「全場焦點」、「太讚了」、「願美麗動人女神有美好的假期」、「當過國軍的CC拿國旗實至名歸」、「警察和特勤人員大飽眼福」、「太美了，很適合妳」、「士官長好」；不過也有網友質疑「無聊！造成國安人員的困擾！沒被驅離扣押就很好了」，對此，CC也回應「謝謝你的提醒，但我們有先詢問是否能拍照喔！員警也是本來就在路旁巡邏的」。（編輯：郭佩蓉）