我國增第4例猴痘！40歲男「打猴痘疫苗」返台　匡8接觸者

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猴痘於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，截至今日，累計通報疑似病例36例，4例確診均為境外移入(德國1例、美國3例)，餘32例均排除。另自 6月30日起，該署將具有本土或不明感染源猴痘個案之97個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」，國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。
疾管署指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計至少107國報告逾7萬例確診，其中以美洲(44,130例)及歐洲(24,877例)病例數最多，累計病例前五名為美國26,049例、巴西8,270例、西班牙7,209例、法國4,043例及英國3,654例，鄰近國家中澳洲、新加坡、日本、韓國等亦報告病例。世界衛生組織(WHO)已於7月23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)。
疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性、以親密接觸之人際傳播可能性較高，或與照顧確診者的醫護人員有關，該署除持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，亦已採購並配置抗病毒藥物 (Tecovirimat)及猴痘疫苗 (JYNNEOS®)供符合規定者使用，並加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，同時將積極監測國際疫情，並適時調整修正相關防治政策。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。（編輯：孫唯容