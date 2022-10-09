2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

我國增第4例猴痘！40歲男「打猴痘疫苗」返台　匡8接觸者

▲衛福部疾病管制署今（9）日公布，國內新增第4例猴痘境外移入確定病例，為南部40多歲本國籍男性。（圖／台南市衛生局提供，非當事人）
▲衛福部疾病管制署今（9）日公布，國內新增第4例猴痘境外移入確定病例，為南部40多歲本國籍男性。（圖／台南市衛生局提供，非當事人）

編輯中心/綜合報導

2022-10-09 17:57:48

衛福部疾病管制署今（9）日公布，國內新增第4例猴痘境外移入確定病例，為南部40多歲本國籍男性，於今年9月中旬前往加拿大，隨即前往美國，9月28日身體出現疹子、9月30日低燒、畏寒等症狀，10月5日曾前往當地醫院就醫，醫師診視後進行採檢並接種一劑猴痘疫苗，並於10月8日返國，目前匡列8名接觸者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署表示，該個案入境時自述出現前述症狀，由機場檢疫人員後送就醫，經醫師評估後採檢通報，於今日確認陽性，目前於醫院隔離治療中；經疫調匡列醫護、檢疫及防疫人員等低風險接觸者8名，已進行衛教並自我健康監測21天，是第一個國內打過疫苗仍確診猴痘的個案。

猴痘於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，截至今日，累計通報疑似病例36例，4例確診均為境外移入(德國1例、美國3例)，餘32例均排除。另自 6月30日起，該署將具有本土或不明感染源猴痘個案之97個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」，國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

疾管署指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計至少107國報告逾7萬例確診，其中以美洲(44,130例)及歐洲(24,877例)病例數最多，累計病例前五名為美國26,049例、巴西8,270例、西班牙7,209例、法國4,043例及英國3,654例，鄰近國家中澳洲、新加坡、日本、韓國等亦報告病例。世界衛生組織(WHO)已於7月23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性、以親密接觸之人際傳播可能性較高，或與照顧確診者的醫護人員有關，該署除持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，亦已採購並配置抗病毒藥物 (Tecovirimat)及猴痘疫苗 (JYNNEOS®)供符合規定者使用，並加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，同時將積極監測國際疫情，並適時調整修正相關防治政策。相關資訊可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。（編輯：孫唯容

病患突休克！醫師國道飆時速161趕救人　吊扣駕照半年

新店凌晨巨響！大樓「天花板崩落」中庭遭掩埋　住戶嚇壞

高雄男失蹤！家屬透過「手機定位」尋獲　最終陳屍工廠

宜蘭男國3木柵段「墜落地面」！當場身亡　家屬趕赴現場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀