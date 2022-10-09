國道4地雷路段好壅塞！高公局更新最佳北返時段

徐福聲指出，今日截至下午5時，國道全線交通量為71.8百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。
高公局提到，今日12時15分於國1南向87.6公里，發生2小客車追撞占內線車道事故，8分鐘後排除，後方回堵5公里；15時8分於國6西向1.8公里，發生2小客車追撞占外線車道事故，15分鐘後排除，回堵2公里；16時36分於國1南向309.9公里，發生3小客車追撞占內線車道事故，5分鐘後排除，回堵2公里。上述事故均導致後方車流回堵，影響整體車流順暢。
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此外，徐福聲提到國道下午壅塞路段包括國1南向大華系統-汐止、國3南向土城-樹林、國1北向新竹系統-湖口及國3北向關西服務區-大溪，其餘路段行車尚稱順暢。
高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等。
徐福聲指出，現在晚上北上車流較大，建議民眾可多待一日至明日上午再進行北返，尤其是要回台北的民眾，若是從南部地區出發以及國5北向，盡量在上午9時以前行車，中部地區則盡量在中午12時以前。
明日為國慶日連續假期收假日，高公局預估國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。
至於明日國道交通疏導措施則包括，12至21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14至21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。
高公局呼籲民眾行車注意車前狀況並保持安全距離，如遇車多壅塞情形仍請耐心駕駛。高公局祝假期行車平安。