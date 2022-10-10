印度加快發展電動巴士　力拚兩年內破6000輛

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潘迪補充，未來兩年還會有3000多輛電動巴士加入。
當天的儀式上，潘迪在「印度電動車加快製造暨採用第2期計畫」（FAME-II）之下，為175輛電動公車主持發車，其中75輛將在古茶拉底省運作，其餘則在卡納塔卡省（Karnataka）。
根據2019年4月通過的FAME-II，印度政府會在3年內撥出1000億盧比（約新台幣383億元）經費，補助業界生產7000輛電動巴士、5萬5000輛電動或油動載客用小汽車、50萬輛電動3輪車以及100萬輛電動二輪車。
申請補助的廠商必須採用一定比例的在地生產零件，才符合資格，除了摩托車可供私用之外，生產的車輛將作公共運輸或商業運輸用途。
印度道路運輸暨公路部資料顯示，截至今年8月，印度全國計有139萬2265輛電動車在道路上行駛，其中4輪車有5輛4252輛、三輪車有79萬3370輛，其餘為二輪車。
預計到了2030年，印度電動車總數將增至4500萬到5000萬輛。
另方面，印度220座主要城鎮，目前設有大約1800個電動車公共充電站，且正快速增加中，但半數以上是集中在德里、孟買、清奈等9大人口超過400萬的都會區。（編輯：高照芬）1111009