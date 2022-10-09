中職／兄弟桃猿天王山慘成大屠殺　兩隊再拉近差距

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今晚桃猿推出的先發洋投霸林爵，第2局就出現狀況，被兄弟單局敲出三安失2分，第4局類似情況再度出現，兄弟連打兩支二壘安打後補上一支一壘安打，再補進2分。
4局打完3分領先桃猿的兄弟，第5局直接讓猿隊「一刀斃命」，連三支安打擠成滿壘後，第4棒陳子豪直接「侵門踏戶」轟出大滿貫，本季第8轟，將比分拉開到7分差。
大幅領先的兄弟還不肯罷休，繼續往死裡打，7局上一、二壘有人的情況下，陳子豪再度敲安，先送回一分，下一棒的陳文杰補上一支帶有打點的滾地球，單局第二分也回到本壘，接下來輪到詹子賢打擊，他痛下殺手將球直接扛出左外野，使比數來到12比1，但兄弟開轟後再補上「閃電三連安」添加分數，7局上半打完已經取得13比1的超大幅領先，也將勝券緊握在手上。
猿隊引以為傲的「暴力猿打線」今天卻被兄弟的投手群壓制，整場雖敲出11支安打，但是攻勢無法連貫，只攻下4分，反倒是兄弟的13分當中包含19支安打，所有上場的球員都敲出安打，其中王威晨、岳東華有單場至少3安的超猛表現，開轟的陳子豪及詹子賢兩人也合計為兄弟打回6分打點。
兄弟先發洋投奧特羅繳出6局無自責分的好投，收下來台第二勝，而桃猿先發洋投霸林爵今晚主投5局，被敲出多達11支安打，痛失8分，承擔今晚敗投，上場接替的蘇俊羽也無法止血，只投1.1局就狂失5分，其中3分自責分，導致猿隊今晚大比分落敗。