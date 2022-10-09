2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中職／兄弟桃猿天王山慘成大屠殺　兩隊再拉近差距

▲中信兄弟陳子豪開轟(圖/中信兄弟球團提供)
▲中信兄弟陳子豪開轟(圖/中信兄弟球團提供)

記者簡名杉/桃園報導

2022-10-09 20:31:282022-10-09 20:51:26

樂天桃猿今晚在主場迎戰中信兄弟，下半季兄弟的戰績已超前桃猿暫居龍頭，全年戰績也步步逼近，賽前兩隊僅差距3場半，兩隊接下來交戰的每一場，都攸關季後賽的名次及對戰組合，桃猿更是有「輸不得」的壓力，這兩天雙方的二連戰可以說是「天王山」之戰，沒想到原本預期是緊繃的戰局，猿隊卻整個崩盤，整場遭兄弟轟出2支全壘打，失分多達13分，最終就以4比13遭兄弟海扁，吞下難堪的一敗。

我是廣告 請繼續往下閱讀

今晚桃猿推出的先發洋投霸林爵，第2局就出現狀況，被兄弟單局敲出三安失2分，第4局類似情況再度出現，兄弟連打兩支二壘安打後補上一支一壘安打，再補進2分。


4局打完3分領先桃猿的兄弟，第5局直接讓猿隊「一刀斃命」，連三支安打擠成滿壘後，第4棒陳子豪直接「侵門踏戶」轟出大滿貫，本季第8轟，將比分拉開到7分差。


大幅領先的兄弟還不肯罷休，繼續往死裡打，7局上一、二壘有人的情況下，陳子豪再度敲安，先送回一分，下一棒的陳文杰補上一支帶有打點的滾地球，單局第二分也回到本壘，接下來輪到詹子賢打擊，他痛下殺手將球直接扛出左外野，使比數來到12比1，但兄弟開轟後再補上「閃電三連安」添加分數，7局上半打完已經取得13比1的超大幅領先，也將勝券緊握在手上。


猿隊引以為傲的「暴力猿打線」今天卻被兄弟的投手群壓制，整場雖敲出11支安打，但是攻勢無法連貫，只攻下4分，反倒是兄弟的13分當中包含19支安打，所有上場的球員都敲出安打，其中王威晨、岳東華有單場至少3安的超猛表現，開轟的陳子豪及詹子賢兩人也合計為兄弟打回6分打點。


兄弟先發洋投奧特羅繳出6局無自責分的好投，收下來台第二勝，而桃猿先發洋投霸林爵今晚主投5局，被敲出多達11支安打，痛失8分，承擔今晚敗投，上場接替的蘇俊羽也無法止血，只投1.1局就狂失5分，其中3分自責分，導致猿隊今晚大比分落敗。

中職／先發十連勝吳哲源昨中繼　助總說明調度原因

中職／大聯盟生涯曾同隊紅雀兩大傳奇　阿福：備感榮幸

中職／曾仁和、陳俊秀康復歸隊　桃猿爭冠戰力大進補

MLB／費城人十年磨一劍　完封紅雀不死鳥傳奇告終！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀