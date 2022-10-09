2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

下大雨鄉親「攏嘸離開」　陳其邁大旗美後援會場場爆滿

▲晚間旗山區的後援會，天上雖然下著大雨，但仍湧入超過3000名的鄉親，且「攏嘸離開」也讓人見識到陳其邁在大旗美地區的超人氣。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）
▲晚間旗山區的後援會，天上雖然下著大雨，但仍湧入超過3000名的鄉親，且「攏嘸離開」也讓人見識到陳其邁在大旗美地區的超人氣。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-09 21:42:26

高雄市長陳其邁啟動競選模式後，今(9)日一連出席東高雄甲仙、杉林、六龜、旗山四處後援會成立造勢活動。陳其邁除了細數上任後對偏鄉的建設、補助外，也強調，杉林農民多，只要農會幫忙爭取的權益，市府照單全收，資格認定也都是從寬認定，雖然偏鄉遠，但市府照顧大家不分族群一定要把大家照顧好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市長陳其邁拚連任，今天一整天一連出席4場在東高雄後援會成立活動。陳其邁在杉林區後援會時指出，杉林農民多，只要農會幫忙爭取的權益，市府照單全收。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）
▲高雄市長陳其邁拚連任，今天一整天一連出席4場在東高雄後援會成立活動。陳其邁在杉林區後援會時指出，杉林農民多，只要農會幫忙爭取的權益，市府照單全收。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）
值得一提的是，其中以往被認為立場偏藍的六龜區全數12名里長皆名列後援會幹部，而晚間旗山區的後援會，天上雖然下著大雨，但仍湧入超過3000名的鄉親，大雨和鄉親的熱情形成強烈對比，也讓人見識到陳其邁在大旗美地區的超人氣。

▲今天晚上雖然下著大雨，但仍湧入超過3000名的鄉親，且「攏嘸離開」也讓人見識到陳其邁在大旗美地區的超人氣。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）
▲今天晚上雖然下著大雨，但仍湧入超過3000名的鄉親，且「攏嘸離開」也讓人見識到陳其邁在大旗美地區的超人氣。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）
陳其邁上任後非常關心大旗美地區建設，除了景觀塑造、道路刨鋪、排水建設施作以外，同時關心農民、加碼農民保險，更在日前香蕉因為大出而影響價格時，第一時間就入山關心，除了由市府出面收購香蕉，同時協助蕉農爭取企業團購和電商訂單，協助農民和通路對接。種種政策也讓大旗美地區的民眾感念在心，也才會在這次2022選戰，地方人士爭相出來成立後援會，來肯定陳其邁上任後兩年拚四年繳出的漂亮成績單。

▲高雄市長陳其邁拚連任一進造勢現場立刻受到現場支持者的歡迎。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）
▲高雄市長陳其邁拚連任一進造勢現場立刻受到現場支持者的歡迎。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）
不過，立委邱議瑩也說，陳其邁這次拚連任可以說是很困難也可以說是很簡單，「困難的是大家覺得穩上沒出門投票，這就糟糕了！」後援會主持人也多次強調，支持不能用說的，大家一定要把票一張一張投出來，讓陳其邁高票當選，繼續替鄉親服務。

民進黨此次在大旗美地區推出兩位議員候選人，分別是連任五屆的資深議員林富寶，以及擔任過高雄市政府秘書的新人林慧欣。陳其邁提到林富寶是最骨力跑基層的議員，關心地方建設、鄉親也都找得到；而新人林慧欣則是美濃在地、土生土長的客家後生，擔任過立委邱議瑩助理、高雄市政府秘書，行政資歷豐富而且熟悉地方，希望鄉親能夠牽成，讓林富寶和林慧欣能夠到議會為大旗美地區服務。

今天成立的後援會場場爆滿，而晚間旗山後援會的場次，遇到臨時大雨來攪局，但是現場3000多名鄉親卻都沒有離開，讓陳其邁上台後和旁邊的邱議瑩立委大開玩笑，並說檯下鄉親「真的攏嘸離開」，陳其邁也感謝鄉親的熱情相挺，並允諾會繼續大力建設大旗美地區，再拚四年、讓高雄起飛。

政壇起點三民西大票倉後援會成立　陳其邁凍蒜響再拚四年

十大傑出青年現身青春雙展區　張以理導覽分享打卡亮點

2022桃園大數據應用展　打造台灣數位治理標竿

創意客家米食體驗！「艷客，共下來食飯」美濃登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀