下大雨鄉親「攏嘸離開」　陳其邁大旗美後援會場場爆滿

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陳其邁上任後非常關心大旗美地區建設，除了景觀塑造、道路刨鋪、排水建設施作以外，同時關心農民、加碼農民保險，更在日前香蕉因為大出而影響價格時，第一時間就入山關心，除了由市府出面收購香蕉，同時協助蕉農爭取企業團購和電商訂單，協助農民和通路對接。種種政策也讓大旗美地區的民眾感念在心，也才會在這次2022選戰，地方人士爭相出來成立後援會，來肯定陳其邁上任後兩年拚四年繳出的漂亮成績單。
不過，立委邱議瑩也說，陳其邁這次拚連任可以說是很困難也可以說是很簡單，「困難的是大家覺得穩上沒出門投票，這就糟糕了！」後援會主持人也多次強調，支持不能用說的，大家一定要把票一張一張投出來，讓陳其邁高票當選，繼續替鄉親服務。
民進黨此次在大旗美地區推出兩位議員候選人，分別是連任五屆的資深議員林富寶，以及擔任過高雄市政府秘書的新人林慧欣。陳其邁提到林富寶是最骨力跑基層的議員，關心地方建設、鄉親也都找得到；而新人林慧欣則是美濃在地、土生土長的客家後生，擔任過立委邱議瑩助理、高雄市政府秘書，行政資歷豐富而且熟悉地方，希望鄉親能夠牽成，讓林富寶和林慧欣能夠到議會為大旗美地區服務。
今天成立的後援會場場爆滿，而晚間旗山後援會的場次，遇到臨時大雨來攪局，但是現場3000多名鄉親卻都沒有離開，讓陳其邁上台後和旁邊的邱議瑩立委大開玩笑，並說檯下鄉親「真的攏嘸離開」，陳其邁也感謝鄉親的熱情相挺，並允諾會繼續大力建設大旗美地區，再拚四年、讓高雄起飛。