國慶限定！全家霜淇淋「無條件」買一送一 4種口味齊發
雙十連假進入最後一天，今天10月10日國慶日，全家超商最後加碼一日限定的霜淇淋買一送一，不只不限口味，這次還「無條件」全民同享，不再是全盈+PAY獨享，不限使用任何支付工具、包括付現，今（10）日皆可享霜淇淋買一送一，平均單支25元，也是全家聯名WA!COOKIES霜淇淋上市以來第一次半價優惠。
全家自今年5月推廣全盈+PAY以來，固定在每周五六日推出霜淇淋買一送一，不過都是限全盈+PAY支付，偶爾才會在七夕等重大節日開放全民同樂。為了慶祝國慶日，全家宣布今（10）日全台門市「無條件」買霜淇淋買一送一，不限口味、不限支付工具。這也是全家和Youtuber古娃娃品牌「WA!COOKIES」合作以來首次發動買一送一，共有4款全新口味霜淇淋：玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖（綜合），都是搭配限量的黑色霜淇淋餅皮及特色杯身。
由於這檔霜淇淋是少見的4口味齊發，因此想吃特定口味就得到指定門市，玫瑰起司口味在全台1300間「單口味店鋪」販售，而海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖（兩者綜合）3種口味，則在全台700間有引進雙孔霜淇淋機台的「雙口味店鋪」推出，另外如果想買隱藏版圓滾滾造型霜淇淋，可透過霜淇淋地圖尋找附近門市。
7-11也有冰品促銷，10月11日前買瑞穗鮮乳雪糕（40元）、百吉棒棒冰（20元），同系列任選都是買2送1，鮮乳雪糕平均27元、棒棒冰平均13元，都是6.7折。此外，MORE+維他命氣泡飲（35元）、原萃蜜香紅茶（35元），以及新加坡高檔零食IRVINS鹹蛋黃魚皮／鹹蛋黃洋芋片（229元）任選買一送一，並可搭配會員報電話滿200元現折25元活動，等於單包102元、相當於4.4折，創零售通路最低價。