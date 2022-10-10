江啟臣陪胡瓜「輕鬆一下」 趙天麟：比政論節目還緊張
衛視中文台節目《歡樂智多星》推出「菁英爭霸賽」單元，邀請各行各業的佼佼者，進行猜題搶答，日前節目錄影邀請江啟臣、趙天麟、鍾小平、許淑華、洪孟楷及黃捷，3位立法委員及3位市議員，拆成3組進行1對1秒殺對決，江啟臣選擇對決趙天麟、許淑華選擇PK鍾小平，形成另類的「藍綠對決」。就在鍾小平與許淑華搶答時，一旁曾任國民黨主席的江啟臣對鍾小平開玩笑地說：「如果輸了開除黨籍！」沒想到下一題，鍾小平意外猜對，讓他回頭跟江啟臣喊話說：「報告主席猜到了！不要開除我！」讓全場哄堂大笑，也難得看到政治人物輕鬆的一面。
江啟臣與趙天麟這組，當第一題問到「台灣護照很好用，根據外交部公告，國人前往什麼國家是免簽的？」 2人都只花了4秒就在3個選項中選按答案，還好公布答案後2人都答對，讓趙天麟當場鬆了一口氣，笑說沒有漏氣，胡瓜則說：「心裡想說上節目來輕鬆一下，結果回去很後悔。」讓趙天麟認同地說：「這比上政論節目還緊張！」
而同為台北市議員的鍾小平、許淑華人對決時，一旁曾任國民黨主席的江啟臣對鍾小平開玩笑地說：「如果輸了開除黨籍」，沒想到下一個問題竟然是「三國演義中張飛除了驍勇善戰，傳聞中他更是哪方面高手？」讓鍾小平與許淑華好苦惱，不知道答案的2人只能硬猜，沒想到鍾小平運氣超好意外猜對，趕緊回頭跟江啟臣喊話說：「報告主席猜到了！不要開除我！」讓全場哄堂大笑。