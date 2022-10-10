女壘／新世紀黃蜂下半季封王！蔡珈蓁單季18勝

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地主臺北臺產熊讚開胡 李旻玹先發好投
2022企業女子壘球聯賽今(9日）（日）在台北市青年公園棒球場進行下半季第七週賽事，臺北臺產熊讚以4:0封鎖新北凱撒，先發投手李旻玹主投5.2局無失分奪勝。
此役臺北臺產熊讚先發投手李旻玹5.2局無失分好投，被打3安打，3保送、1觸身球，1三振，拿下勝投，許芷瑜後援1.1局也順利無失分關門。
臺北臺產在2局就有攻勢，邱鈺然獲保送後，謝雅琪左外野安打先馳得點，次局臺北產熊讚持續發威，林芷筠、何瑋睛連續安打，張詠琦利用失誤上壘，周志凌敲出二壘手滾地球，再下一城，加上林沛昀安打、邱鈺然高飛犧牲打，一口氣單局攻下3分奠定勝基。
蔡珈蓁18勝發威 新世紀黃蜂下半季第一
2022企業女子壘球聯賽今(9日）（日）在台北市青年公園棒球場進行下半季第七週賽事，蔡珈蓁再度發揮王牌本色，以7局完投，單季18勝，終場以2:1擊敗兆基穿山甲。
此役新世紀黃蜂只要贏球，就確定上下半季第一，也在季後賽擁有優勢，尤其蔡珈蓁發威，再度完投7局，也順利收下勝投。
兆基穿山甲首局就有攻勢，陳雨庭、石佳青、高沛均連續安打攻勢串聯先馳得點，不過新世紀黃蜂發揮上半季冠軍功力。
新世紀黃蜂3局上反擊，沈嘉玟、林鳳珍獲保送後，蘇奕璇一棒敲出中外野安打，一口氣送回2分逆轉。
蔡珈蓁投得十分出色，完投7局只被打7支安打，沒有任何保送僅失1分，靠著優異的控球封鎖兆基穿山甲打線，拿下勝投，並獲選單場MVP。
江慧娟3分砲 新北凱撒扳回一城
2022企業女子壘球聯賽今(9日）（日）在台北市青年公園棒球場進行下半季第七週賽事，第三場補賽由新北凱撒以8:0完封臺北臺產熊讚，「大砲」江慧娟轟出一發3分砲，幫助新北凱撒在補賽扳回一城。
這場比賽原本是場次64號的補賽，新北凱撒由余翌瑄先發，她主投3.1局無失分，只被打出1支安打，「小太陽」翁子晴後援3.2局無失分，兩人聯手完封。
比賽前半段形成投手戰，6局上新北凱撒發揮攻勢，王芷聆遭到觸身球後，朱慧宜也敲安先取分，陳家宜敲出左外野安打再度追加分數。
江慧娟又一棒轟出右外野3分砲，單局新北凱撒就拿下5分大局，7局上新北凱撒又追加分數，王芷聆高飛犧牲打，加上朱慧宜也擊出三壘安打，一棒又打下2分，新北凱撒最終就以8分差贏球。