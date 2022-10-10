國慶收假日　國道9地雷路段、省道7地雷路段公布

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今日國道相關疏導措施包括，12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
至於省道路況，公路總局表示，今天上午各路段目前路況順暢，依照國人連續假期旅次特性，預計下午至晚間民眾會陸續返回工作地，預計台61線香山、竹南及中彰大橋路段北上、台1線水底寮至楓港路段、台18線國3中埔交流道、台74線台中環線接國3、台86線仁德系統及歸仁交流道等路段將會開始出現車潮。
為疏運民眾外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，統計昨天西部國道客運共計行駛5,210班次，疏運84,448人，疏運人數較110年同期增加11.9%；東部國道客運路線共計行駛1,335班次，疏運21,584人，疏運人數較110年同期增加4.1%。
公路總局指出，111年國慶連假期間公路客運已籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，並請民眾搭乘時配合量測體溫、遵循相關防疫規定，共同創造安全的乘車體驗。