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國慶收假日　國道9地雷路段、省道7地雷路段公布

▲今（10）日是國慶收假日，國道9地雷路段、省道7地雷路段公布。（示意圖／取自photo AC）
▲今（10）日是國慶收假日，國道9地雷路段、省道7地雷路段公布。（示意圖／取自photo AC）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-10 09:29:36

今（10）日是國慶收假日，高公局表示，今天上午0至5點國道交通量為5.3百萬車公里，為年平均平日的1.5倍，預估今天交通量為105百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中國5北向車道可能從早上9點塞到晚上8點；公路總局表示，今天上午省道各路段路況順暢，依照國人連續假期旅次特性，預計下午至晚間民眾會陸續返回工作地，7路段將開始出現車潮。

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高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7點，交通量為8.1百萬車公里，高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等，其中國道5號北向車道可能從早上9點塞到晚上8點。高公局建議西部國道南部地區北向用路人於早上9點前出發，中部地區北向用路人於中午12點前出發，國5北向用路人建議於早上9點前出發。

今日國道相關疏導措施包括，12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

至於省道路況，公路總局表示，今天上午各路段目前路況順暢，依照國人連續假期旅次特性，預計下午至晚間民眾會陸續返回工作地，預計台61線香山、竹南及中彰大橋路段北上、台1線水底寮至楓港路段、台18線國3中埔交流道、台74線台中環線接國3、台86線仁德系統及歸仁交流道等路段將會開始出現車潮。

為疏運民眾外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，統計昨天西部國道客運共計行駛5,210班次，疏運84,448人，疏運人數較110年同期增加11.9%；東部國道客運路線共計行駛1,335班次，疏運21,584人，疏運人數較110年同期增加4.1%。

公路總局指出，111年國慶連假期間公路客運已籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，並請民眾搭乘時配合量測體溫、遵循相關防疫規定，共同創造安全的乘車體驗。

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