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國慶升旗　陳其邁：都是台灣人、高雄人以台灣、高雄為榮

▲高市府今天舉行國慶升旗典禮，出席人員計有立委立委趙天麟、許智傑及市府各局處首長，議長曾麗燕及國軍、各界代表及高雄市民。（圖／高市府提供）
▲高市府今天舉行國慶升旗典禮，出席人員計有立委立委趙天麟、許智傑及市府各局處首長，議長曾麗燕及國軍、各界代表及高雄市民。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-10 13:23:36

高市府今(10)日在四維行政中心前舉辦國慶升旗典禮，市長陳其邁致詞時除強調一起慶賀我們國家 中華民國 生日快樂！也特別感謝市民朋友，不分任何黨派、不論先來後到，共同守護著我們的家園，數十年來流動在血管脈搏中的民主和自由，使我們堅定擁抱這片土地。我們都是台灣人，都是高雄人；以國家為榮，以高雄為榮。

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▲高市府國慶升旗典禮在立志中學儀隊表演中，以及在四維國小合唱團及高雄市民管樂團悠揚的歌聲及樂聲中進行升旗典禮。（圖／高市府提供）
▲高市府國慶升旗典禮在立志中學儀隊表演中，以及在四維國小合唱團及高雄市民管樂團悠揚的歌聲及樂聲中進行升旗典禮。（圖／高市府提供）
今天的國慶升旗典禮首先由雲之彩民族舞蹈團的互動式演出拉開序幕，接著由立志中學儀隊展現不同層次的槍法及儀隊精神，最後在四維國小合唱團及高雄市民管樂團悠揚的歌聲及樂聲中進行升旗典禮，國旗在市府團隊與現場民眾的注目中冉冉上升。

▲陳其邁在國慶致詞中強調，高雄正在進步！感謝全體市民朋友與市府團隊在高雄動起來的進程中，並肩打拚。（圖／高市府提供）
▲陳其邁在國慶致詞中強調，高雄正在進步！感謝全體市民朋友與市府團隊在高雄動起來的進程中，並肩打拚。（圖／高市府提供）
陳其邁首先表示，今年大家依舊生活在新冠疫情的籠罩之下，我們也依舊生活在中國的武力威脅之下。感謝所有醫護人員和參與防疫的夥伴，站在疫情最前線守護我們市民的健康。也感謝議會支持市府配合中央的紓困措施，讓市民能夠回歸正常生活。

陳其邁更感謝所有的國軍弟兄姐妹，在面臨中國實彈射擊威脅時，站在國防最前線，保護中華民國的安全。更進一步呼籲大家，「共同團結一致，做國軍弟兄姐妹最堅強的後盾！」

陳其邁認為，作為台灣重要城市的高雄，在國慶日的今天，高雄也有面臨的挑戰，以及自我的期許！市府團隊兩年拚四年，加速產業轉型迎接台積電高科技產業，接軌國際供應鏈；年底前，高雄市社區關懷據點將增加到520處、平價教保服務達90%；課徵囤房稅擴大辦理租金補貼，並大幅增建社會住宅，建構提升社會安全網，剛通過「高雄淨零城市管理自治條例草案」送議會審議，和在地產業攜手合作，加速淨零轉型和國際同步追求永續發展。

陳其邁強調，高雄正在進步！感謝全體市民朋友與市府團隊在高雄動起來的進程中，並肩打拚。我們會繼續努力，決不鬆懈！讓大家以高雄人的自信，繼續發光發熱，照亮台灣、閃耀世界。祝福中華民國生日快樂！

高市府今天的升旗典禮，出席人員計有立委立委趙天麟、許智傑及市府各局處首長，議長曾麗燕及各界代表外，國軍代表部分有海軍艦隊指揮部少將馮國維、陸軍第八軍團指揮部上校許如婷、海軍陸戰隊指揮部上校曹裕鑫、南部地區後備指揮部上校藍峯、高雄市後備指揮部上校梅晉學，到場參加升旗典禮。

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