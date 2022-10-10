國慶升旗　陳其邁：都是台灣人、高雄人以台灣、高雄為榮

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陳其邁首先表示，今年大家依舊生活在新冠疫情的籠罩之下，我們也依舊生活在中國的武力威脅之下。感謝所有醫護人員和參與防疫的夥伴，站在疫情最前線守護我們市民的健康。也感謝議會支持市府配合中央的紓困措施，讓市民能夠回歸正常生活。
陳其邁更感謝所有的國軍弟兄姐妹，在面臨中國實彈射擊威脅時，站在國防最前線，保護中華民國的安全。更進一步呼籲大家，「共同團結一致，做國軍弟兄姐妹最堅強的後盾！」
陳其邁認為，作為台灣重要城市的高雄，在國慶日的今天，高雄也有面臨的挑戰，以及自我的期許！市府團隊兩年拚四年，加速產業轉型迎接台積電高科技產業，接軌國際供應鏈；年底前，高雄市社區關懷據點將增加到520處、平價教保服務達90%；課徵囤房稅擴大辦理租金補貼，並大幅增建社會住宅，建構提升社會安全網，剛通過「高雄淨零城市管理自治條例草案」送議會審議，和在地產業攜手合作，加速淨零轉型和國際同步追求永續發展。
陳其邁強調，高雄正在進步！感謝全體市民朋友與市府團隊在高雄動起來的進程中，並肩打拚。我們會繼續努力，決不鬆懈！讓大家以高雄人的自信，繼續發光發熱，照亮台灣、閃耀世界。祝福中華民國生日快樂！
高市府今天的升旗典禮，出席人員計有立委立委趙天麟、許智傑及市府各局處首長，議長曾麗燕及各界代表外，國軍代表部分有海軍艦隊指揮部少將馮國維、陸軍第八軍團指揮部上校許如婷、海軍陸戰隊指揮部上校曹裕鑫、南部地區後備指揮部上校藍峯、高雄市後備指揮部上校梅晉學，到場參加升旗典禮。