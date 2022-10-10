「2022高雄時尚大賞」 七旬議員「歐吉桑」變「歐巴」
高雄時尚活動不間斷！「2022高雄時尚大賞」特色走秀首發場在大東文化藝術中心戶外舉辦，大東文化藝術中心秒變身時尚伸展台，在眾嘉賓中，年近七旬的資深議員張漢忠更在歷經時尚洗禮後，由「歐吉桑」變身「歐巴」，讓眾人驚艷不已。青年局長張以理表示，議員張漢忠都能透過時尚突破自我，煥然一新，還有什麼是時尚辦不到的。
「2022高雄時尚大賞」特色走秀首發場昨(9)日特別聯手高雄「漢神百貨」旗下品牌，由凱渥名模和親子穿著超過20套時尚品牌服飾走秀，青年局這次與漢神百貨跨界合作，促進時尚產業活絡，並邀請漢神百貨旗下品牌一同展演，共同支持「高雄時尚大賞」發掘新銳設計師，持續推進南部優秀青年的設計能量，展現時尚不是高不可攀或專屬於特定族群，時尚產業就在日常生活中。
張以理表示，時尚是從生活出發，更應該走入生活」，藉由結合城市商圈、地景舉辦各式特色活動，提高台灣時尚產業曝光機會，也邀請大家一定要在11月5日總決賽當天到駁二棧五庫現場，感受港都特色時尚，為優秀的青年設計師加油打氣。
青年局進一步指出，「高雄時尚大賞」串聯特色品牌店家「新銳時尚週」正式開跑，多家品牌及質感店家參與推出優惠折扣及好康活動來響應，青年局也預告，10月29日即將在「後驛商圈雨傘街」舉辦第二場特色走秀，更多活動訊息及好康資訊，請上「高雄市政府青年局」官網或活動粉專查詢。