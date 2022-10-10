回應蔡英文國慶談話　時力：首要實現居住正義

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陳椒華指出，台灣自1980年代以來，以30餘年的時間，轉型成全球最亮眼的經濟體與民主自由政體。尤其2022年自由度高達94分，是東亞第二的民主大國，並與德國等同列全球第十七。在新國際格局下，台灣的民主自由體制越強化，國家就越安全。
陳椒華主張，台灣的民主自由體制要持續強化，就必需深化民主治理，政府要以具體行動實現公平正義。當前對台灣最重要的，就是讓國人安身立命的居住正義、18公民權的世代正義、強化勞工權益的勞動正義、共創育兒環境的親子正義，以上種種政策都需要政府更積極的推動。
陳椒華進一步表示，蔡英文在2015 年競選時將居住正義列為首要政見，並承諾落實。遺憾的是，六年過去，全國房價指數、房貸負擔率與租金指數連年飆破歷史新高，居住壓力急速惡化，連帶造成低生育率與人口負成長。執政黨已嚴重悖離居住正義，居住困境從經濟問題提升至國安問題，這是民主治理的重大警訊。
陳椒華指出，本會期則是將《平均地權條例》列為首要推動法案之一，希望透過完善預售屋和新建成屋實價登錄和查詢機制、禁止建商或掮客同意或協助紅單或新建成屋契約轉賣、推動地價評議地專業化、透明化等修法方向，遏止房價飆漲與炒房亂象，還給人最基本的居住權利。
陳椒華強調，四月就送進立法院的《平均地權條例》應盡速排審並在本會期完成修法，再次呼籲，藍綠兩大黨共同推動《平均地權條例》修法，政府相關部會更要拿出魄力，共同實現國人最期盼的居住正義，這才是真正的「守土衛國 你我同行」。