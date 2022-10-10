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立陶宛官方祝台灣人「雙十節愉快」　綠委蔡適應這樣看

▲蔡適應在國會深耕外交國防領域，其現代表民進黨參選基隆市長，盼讓基隆更國際化。（圖／翻攝自蔡適應臉書）
▲蔡適應在國會深耕外交國防領域，其現代表民進黨參選基隆市長，盼讓基隆更國際化。（圖／翻攝自蔡適應臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-10 12:20:02

今（10）日適逢台灣國慶，立陶宛外交部透過推特表示，「祝賀所有台灣人雙十節快樂，期盼強化兩國的友誼連結」，即使文字簡短，但因為「台灣人」、「雙十節」等用詞，引發不少迴響。外交專業立委、民進黨基隆市長參選人蔡適應今（10）向《Nownews今日新聞》記者表示，感謝立陶宛外交部在官方推特上的祝福，我國駐立陶宛外館是以台灣為名，這是在與中國有正式外交關係的國家中的唯一，相當具有其意義。

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今日是我國國慶日，與我國友好的民主盟友立陶宛，透過外交部推特表示，「祝賀所有台灣人雙十節快樂，期盼強化兩國的友誼連結」，雖然文字不長，但因為「台灣人」、「雙十節」等用詞，引發不少迴響。

蔡適應受訪指出，感謝立陶宛外交部在官方Twitter上的祝福，駐立陶宛台灣代表處是全球唯二使用台灣為名的駐外館處，也是唯一在與中國有正式外交關係的國家中，使用以台灣為名之代表處，相當具有其意義。

蔡適應說，今年是中華民國111年，但就像大家通常以American people、British people稱呼美國人和英國人一樣，各國多數時候都是以Taiwanese people稱呼台灣人，儘管多年前確實因為歷史因素存在不盡相同的認同，但近年來「中華民國台灣Republic of China (Taiwan)」逐漸成為國人共識。

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