搭高捷手扶梯「骨牌式」摔成一團！男重心不穩後倒釀5傷
國慶日意外不斷！今（10）日上午10時許，一名67歲林姓男子在高雄捷運中央公園站搭乘手扶梯時，疑似沒站穩而往後摔，撞到太太與後方一家3口旅客，站長見狀即刻按下電扶梯緊急停止鍵，並由行控中心通知119，將5名傷者送往大同醫院救治，所幸均為皮肉傷無大礙，詳細狀況還有待警方進一步調查釐清。
今日上午10點46分，林姓男子和妻子搭乘高捷中央公園站1號出入口電扶梯往上時，疑因沒站穩而往後跌倒，妻子在後遭到波及，如骨牌再往後倒向蔡男一家3口，另有2年輕男子受波及，林男聲稱當時手扶梯異常停頓一下，才導致重心不穩，且疫情期間不敢摸手扶梯，才一時不慎跌倒。
中央公園站長發現後，立即按下電扶梯緊急停止按鈕，避免旅客受到進一步的傷害，並連絡119將受傷旅客共5人送往大同醫院醫治，初步檢傷發現，林男頭部撕裂傷、背部多處挫傷；林妻莊女手部右側、右手背挫傷、背部挫傷；蔡姓夫婦無傷勢，蔡姓男童頭部撕裂傷，所幸5人均無生命危險，而同樣在現場2名年輕男子也摔倒，因無傷勢未送醫。
對此，高捷公司表示，初步檢查現場設備狀況，電扶梯並無任設備異常，現場光線充足，無濕滑現象，旅客跌倒應為個人自身因素，高捷公司與捷運局均已派人前往大同醫院慰問旅客。
高捷公司稱後續會再加強宣導，請年長旅客僅量使用電梯，避免使用手扶梯，並提醒應緊握扶手。（編輯：林莞茜）