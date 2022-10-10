LOL世界賽／姍娜、辛吉德組合被RNG打爆　Ruler透露原因

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Ruler坦言在這場比賽中，他們於選角上出現問題，面對RNG亞菲利歐和雷歐娜的組合，無法得到線路優勢，下路無法推線的情況下，就不能透過峽谷先鋒團取得經濟，影響了戰隊的發揮。
由於現階段12.18的版本因素，不少隊伍前三選都會給到上中野的英雄，把下路組合留到第4和第5手，Gen.G也不例外；Ruler表示當時那一場比賽中，預期對方可能會拿凱莎之類的英雄，RNG選了亞菲利歐，隊伍覺得可以用，因此就用了姍娜/辛吉德，沒想到結果並不好。
不過Ruler認為姍娜在之後還是可能被選用，「如果對方Ban了很多AD，然後在先選的情況下又用了比較弱的AD的話，戰隊還是有可能會選(姍娜)，但機率會低一些。」
娜米在近期的版本遭到削弱，原本預期路西恩/娜米組合在世界賽期間可能不會那麼強勢，不過歐美隊伍依然使用這對下路搭檔，並打出不錯的表現，Ruler對此也做出評價。
他表示訓練賽時就有隊伍會用這個組合，自己對這個對線也有不一樣的理解，「本來我覺得路西恩/娜米並不好用，但現在改觀了，也想要玩玩看。今天對100T本來有想玩的，不過對手Ban掉了。」
在12.17版本中，娜米的「E技能」變成只算作1次攻擊，因此並不能直接觸發死亡電刑效果，「路娜」的搭配似乎不在強勢；但似乎目前看起來似乎沒有太大的影響。
對此，Ruler認為這個組合在遊戲初期的對線很強，如果有順利打出經濟差，並拿到相應的裝備後，兩支英雄配合打出的爆發還是很高，所以才會有隊伍選用。