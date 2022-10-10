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王瞳喪夫55天開戰酸民　慟吐原要幫艾成「生個北鼻」

▲王瞳出席艾成紀念EP預購發表會，手比和亡夫的幸運數字七。（圖／記者陳思誼攝）
▲王瞳出席艾成紀念EP預購發表會，手比和亡夫的幸運數字七。（圖／記者陳思誼攝）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-10 14:59:31

艾成（本名蔡艾成）8月中驟逝，愛妻王瞳今（10日）出席《超乎想像‧艾成了》紀念EP預購發表會，痛失摯愛55天的她，將止不住的思念化作力量，喊話亡夫「寶貝，不管你是什麼樣子的形式存在我都愛，因為我愛的就是你」，也跟酸民們說：「我是用盡全力愛艾成。」

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活動現場播放一段影片，艾成向妻子王瞳告白：「感謝我的太太、感謝我的家人，但這20年凡走過必留下痕跡、必留下愛。」片中出現他的手機將王瞳的來電名稱設為「最愛的老婆」，台下眾人眼眶泛淚，王瞳上台也忍不住落淚，眼睛已經哭到紅腫，「我就是你們剛剛看到手機畫面中最愛的老婆。」

▲王瞳反擊無良酸民，她就是要盡全力繼續愛著艾成。（圖／記者陳思誼攝）
▲王瞳反擊無良酸民，她就是要盡全力繼續愛著艾成。（圖／記者陳思誼攝）
王瞳戴著艾成送的十字架項鍊，黑色短袖上衣印有兩人抱著愛犬的Ｑ版圖案，她娓娓道來這55天的心境，「唯一不變的是，就是我每分每秒都很想他，我想最難承受就是思念和遺憾」，感嘆兩人就要到馬來西亞辦婚禮、今年要找機會換車，「明年看我的身體狀況，如果可以就生個北鼻...」無法接受就這樣突然失去丈夫。

艾成用的牙刷、藥都還放在兩人家中原來的位置，連他穿過的牛仔褲都還在洗衣籃，王瞳坦言，至今仍無法整理艾成的遺物，「我人生有很多區塊，目前還沒有辦法解鎖，沒有辦法觸碰」，她說55天以來心情有越來越振奮，沒有被打趴，因為她知道不該沉溺在悲傷裡，要振作起來做還沒有完成的事，也要好好吃飯，好好生活下去。

▲王瞳將對艾成的思念轉化成活下去的力量。（圖／記者陳思誼攝）
▲王瞳將對艾成的思念轉化成活下去的力量。（圖／記者陳思誼攝）
王瞳表示：「我沒有要跟成成說再見，因為對我而言這不是結束，而是開始。」她還堅定地說：「網友們聽好，我是用盡全力愛艾成，守護著他，我巴不得全世界聽到蔡艾成唱歌多好聽，但沒人聽他的音樂，不知不覺他的音樂就進入我的夢想，就算站在你身後我覺得我被照亮，我放棄戲劇4年組樂團。我就這樣陪著成成玩音樂，台灣走透透表演，我就是很愛他、想跟他在一起，不然戲劇的收入遠比玩音樂多，我們叫87樂團，就是北七，傻傻堅持，傻人有傻福。」（編輯：楊穎軒）

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