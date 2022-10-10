Apple穩交醫師男友是命中注定？親妹「拆台」揭騙局內幕
中天綜合台節目《同學來了》週三（12日）晚間9點播出「指頭掐一掐祕密全都露！驚人前世造就今生的樣子」，其中來賓 Apple（黃暐婷）分享經驗：「我問老師我的感情如何？他就說妳不用擔心，妳會嫁得很好，還說他看照片就知道這個人跟我適不適合，我就挑了現在男朋友的照片，那時候我們還沒在一起，他一看就說這個男的很不錯，感覺會對老婆很好，跟妳很合。」在場來賓一聽，搶著要Apple分享店名，但搖瑤（黃喬歆）卻直說這是一場「騙局」：「誰介紹那個老師給我姊的？就是她現在的男朋友！」此話一出，全場來賓非常吃驚，阿Ken更直言算命老師根本是男友花錢請來的「助攻手」。
主持人安心亞很想談戀愛，但算命老師卻要她再等等：「有老師說我32歲會有一個真命天子，他還說妳忍一下的話，36歲還會遇到更好的，結果我到現在都沒遇過。」但阿Ken認為安心亞單身多年的主因是事業心太重，這話讓會算命的小魔老師很認同：「妳在事業上跟感情上都會有一個狀況，就是當妳有選擇的時候妳會拿捏不定，因為妳其實不太知道自己要什麼。」
安心亞還碰過很特別的算命方式：「那個師姐會被我的前世上身，然後表現出妳前世的狀態，她說我前世是一個不小心掐死兒子的媽媽，一直對兒子很愧疚到最後瘋掉。」小魔老師接著補充安心亞與阿Ken的前世關係：「Ken哥上輩子是兒子，心亞是媽媽，但因為心亞是老來得子，所以帶小孩就會很辛苦，例如Ken哥在前面跑，妳在後面會來不及追上他，所以你們可以對照今生的一些狀況，你們在相處上常常會是Ken哥跑得很前面，心亞希望可以跟上他。」
小鐘對感情則是看得很開：「因為我覺得很多人會被世俗所困擾，認為你年紀到了就應該要結婚，但我覺得只有應該結婚的愛情，沒有應該結婚的年齡。」他更笑說自己比較好奇和姊姊妮可的前世關係：「我覺得我姊姊上輩子應該是老鴇，我是青樓女子，因為我出道前都在幫我姊姊賣銀，然後她現在又當我經紀人，等於說我的錢都是她在管、在賺，所以我覺得我永遠都是替她賣命的，脫離不了她。」