侯友宜競選總部成立　「HOUHOU玩」風格搶青年選票

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侯友宜表示，這次跟四年前一樣沒有設立競選總部主委一職，因為市民就是自己的老闆，里長就是自己的靠山，一切以市民的需求為最重要的發展目標，所以市民就是自己的主任委員，最重要的就是「侯侯(好好)做代誌」（閩南語）、「拚個好日子」，謝謝新北市民願意給機會讓自己為這塊土地打拼，讓大家一起拚一起走。成立大會上也請到上屆競選總幹事前立委林鴻池續任，國民黨新北市主任委員黃志雄擔任執行總幹事、前立委吳清池擔任榮譽主任委員，板橋區里長聯誼會主席黃發達則是出任後援會會長。
對於國民黨主席朱立倫透露下個月12日將由新北市主辦的造勢活動請到侯友宜多幫忙時，侯友宜還是簡短回應說到，大家都是團結面對未來所有挑戰，努力認真打拼，抱持一樣的理念，重申大家不分彼此，好好拚一個「侯（好）日子」、「侯（好）未來」（閩南語），讓國家越來越好。
侯友宜板橋競選總部、HOUHOU青年基地鄰近捷運江子翠站3號出口。位於前棟的競總有整片落地玻璃通透明亮感十足，牆上不僅有政見外，還有時光留言板牆，放置29區代表色明信片，讓前來的民眾帶回家留念；後棟的HOUHOU青年基地，內部則是設計以露營氛圍營造輕鬆、寬敞的空間，適合年輕人或親子一同前來，牆壁上也掛有新北各地的風景的美照，未來也將不定時舉辦親子活動、DIY手作體驗、青年講座等，還有挺新北隊的球賽日。