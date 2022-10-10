2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

侯友宜競選總部成立　「HOUHOU玩」風格搶青年選票

▲侯友宜競選總部成立，政治實習生與侯友宜合照並展示創意文宣品吸引目光。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.10.10）
▲侯友宜競選總部成立，政治實習生與侯友宜合照並展示創意文宣品吸引目光。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.10.10）

記者吳嘉億／新北報導

2022-10-10 15:50:03

尋求連任的國民黨新北市長候選人侯友宜競選總部今（10）日成立，總部整體形象以年輕、親子與活力呈現侯友宜的「HOUHOU玩」風格，侯友宜強調這次總部完全交由競選團隊的年輕人一手規畫，選在今天入厝，就是要強調年輕人對國家的重要性，年輕人才是讓台灣越來越好的力量，希望大家11月26日踴躍出來投票，投年輕人一票，也投台灣的未來一票。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜表示，競選總部空間都交給年輕選辦的朋友們來規劃，一切以青年最需要的活動空間為主，有親子同樂、DIY手作等，感謝年輕朋友的規劃，歡迎所有新北市民到競總喝咖啡、喝喝茶，更讓政治實習生及支持十八歲公民權的青年能參與，讓他們決定自己的未來、聊聊新北市的未來，期許國家更團結、更有未來，所以今天選在中華民國國慶日時刻競總正式成立，重申年輕人是讓台灣越來越好的力量，呼籲大家一起加油，一起築夢，讓國家更有未來。

侯友宜表示，這次跟四年前一樣沒有設立競選總部主委一職，因為市民就是自己的老闆，里長就是自己的靠山，一切以市民的需求為最重要的發展目標，所以市民就是自己的主任委員，最重要的就是「侯侯(好好)做代誌」（閩南語）、「拚個好日子」，謝謝新北市民願意給機會讓自己為這塊土地打拼，讓大家一起拚一起走。成立大會上也請到上屆競選總幹事前立委林鴻池續任，國民黨新北市主任委員黃志雄擔任執行總幹事、前立委吳清池擔任榮譽主任委員，板橋區里長聯誼會主席黃發達則是出任後援會會長。

對於國民黨主席朱立倫透露下個月12日將由新北市主辦的造勢活動請到侯友宜多幫忙時，侯友宜還是簡短回應說到，大家都是團結面對未來所有挑戰，努力認真打拼，抱持一樣的理念，重申大家不分彼此，好好拚一個「侯（好）日子」、「侯（好）未來」（閩南語），讓國家越來越好。

侯友宜板橋競選總部、HOUHOU青年基地鄰近捷運江子翠站3號出口。位於前棟的競總有整片落地玻璃通透明亮感十足，牆上不僅有政見外，還有時光留言板牆，放置29區代表色明信片，讓前來的民眾帶回家留念；後棟的HOUHOU青年基地，內部則是設計以露營氛圍營造輕鬆、寬敞的空間，適合年輕人或親子一同前來，牆壁上也掛有新北各地的風景的美照，未來也將不定時舉辦親子活動、DIY手作體驗、青年講座等，還有挺新北隊的球賽日。

▲侯友宜競選總部成立，沒有請到黨內大咖助陣，強調市民就是自己的主任委員。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.10.10）
▲侯友宜競選總部成立，沒有請到黨內大咖助陣，強調市民就是自己的主任委員。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.10.10）

新北國慶升旗　侯友宜：我們的國家叫做「中華民國」

時力批警打錯人還提告　侯友宜：正向面對、隨時做好檢討

警大確認侯友宜博士資格　林佳龍再提三疑問請警大也說明

警大聲明扯政治？侯友宜：謝謝大家關心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀