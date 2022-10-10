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美美東興圳出現怪怪恐怖箱 周江杰批：管理不當

▲美美東興圳出現怪怪恐怖箱，新竹縣長候選人周江杰批評：「管理不當！」（圖/周江杰團隊提供）
▲美美東興圳出現怪怪恐怖箱，新竹縣長候選人周江杰批評：「管理不當！」（圖/周江杰團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-10-10 16:18:26

民進黨新竹縣長候選人周江杰接獲民眾反映，斥資約2億元的竹北市東興圳景觀再造工程去年七月完工，但園區裡竟有用簡陋箱子蓋起的不明設施，打開一看竟是突出地面的水管，感覺相當恐怖；周江杰對此表示，這明顯是管理不當的便宜行事作法，感覺真的很「落漆」。

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針對這個設施，縣府表示，那是地下水井抽水設施，外罩用塑膠保護罩蓋起來，之後會重新安裝且更加固定，顏色材質還會搭配周邊景觀，這樣看起來就會比較自然了。
根據客委會的官方網站資料，竹北六張犁東興圳，流域範圍大約分布在新竹的六家地區，自清代林先坤家族開墾以來，六家一直是傳統客家農村聚落，但在都市化發展下，傳統客家聚落空間與文化面臨保存、修復、永續經營等許多挑戰，因此在中央和地方的努力下，於106年透過前瞻計畫，將東興圳為主軸的周邊珍貴客家文化景觀及資產進行整體規劃。一期工程於今(110)年初已完工開放，二期工程在克服疫情期間缺工、缺料的衝擊後，順利於7月初完工，讓民眾可親近感受到這條水圳之美。
周江杰表示，他長期擔任民進黨客家部主任，對於家鄉新竹縣的這項客家文化景觀建設，一向視為當地人的驕傲，朋友來新竹縣玩，他都會推薦他們去東興圳走走看看，藉此推廣在地客家文化，沒想到美美的東興圳園區裡竟然會有這種怪怪的恐怖箱，真的是貽笑大方。
周江杰強調，他一直認為公園的建置跟管理都法制化，不管規劃目標是給小朋友玩的還是給老人家走的，每一座公園應該要有的基礎設施和環境要求，都用白紙黑字規定好，而且將來這些公園的養護要求和相應所需資源，也都會明訂在法規中，好讓公務人員照章執行，確保公園能真正符合鄉親需求，也不會再出現怪怪的恐怖設施。

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