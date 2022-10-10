林佳辰美女姊姊PO出遊照 弟弟不忍了嗆「過得很爽」
選秀節目《原子少年》第一季80位成員，於8日的高流演唱會結束後正式畢業，被譽為「顏值天花板」、「天選之人」的22歲林佳辰（Summer、夏夏）已由男團「Ozone」順利出道，工作滿檔的他雙十連假都在工作，今（10日）看到網美親姊在IG發的出遊照，忍不住留言調侃：「過得很爽哦！」姊姊沒好氣回：「蝦款！」讓粉絲笑翻。
大林佳辰2歲的二姊米安，總決賽時到場替弟弟應援，美貌被導師坤達、Ella及少年們認證，驚豔全場，個人IG自節目播畢，至今3個月漲粉20倍，粉絲愛屋及烏，成了姊姊的粉絲，米安也大方公開「關林佳辰讓大家意外的point」，透露林佳辰是草莓、軟糖控，以及和大部分姊弟一樣，常常被用通訊軟體遙控，幫她跑腿買飲料、拔掉忘了關電源的離子夾。
雖然表面上和姊姊相愛相殺，林佳辰私下其實是個大暖男，米安表示，之前電視播報跟蹤狂的社會新聞，林佳辰隔天就買防狼噴霧器給她和大姊，還叮嚀「不要噴反」，米安還分享，小時候常常欺負林佳辰，「直到他讀國中的某一天，我打一拳，他回踢我一腳，我就意識到，我不能再打他了...」
看著林佳辰爆紅，演藝事業步上軌道，有了好的開始，一路支持弟弟的米安滿是驕傲，不僅多場演出到場支持，開車時最愛聽林佳辰和神祕小隊「亞特蘭提斯」成員呂植宇合唱的創作《LikeAfool》，還在IG分享粉絲集資、掛在鶯歌老家的林佳辰大型海報，甚至自爆偷用弟弟代言的保養品，「吾家有弟初長成」的欣慰溢於言表。（編輯：楊穎軒）
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