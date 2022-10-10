高雄嬰遭保母燙成「香腸嘴」！母聲淚俱下：媽媽對不起你

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媽媽心疼地表示，女兒傷勢嚴重，需要二度就醫，上唇二度燙傷且傷口深，未來恐會留疤、肥厚，甚至是攣縮。
事件發生後，媽媽選擇報警處理，再向老師詢問事發狀況，老師表示指當時因小孩想睡覺不喝奶，用手推開奶瓶，奶瓶撞到嬰兒床圍欄，奶水才噴濺到小孩臉部和嘴巴；不過，媽媽也質疑連大人都難以轉開瓶蓋，小朋友又如何做到，另外托嬰中心指奶水溫度太高，但造成女兒嘴唇紅腫時，也沒沖脫泡蓋送，也沒通知家屬，很明顯仍在推脫責任。
媽媽指出，事發後，園方還到家中懇求他們別讓事件上新聞，「不然會影響到托嬰中心的補助」，讓她當場氣炸，「我小孩都這樣了，你還在擔心補不補助？」
至於女童現在的身心狀況，媽媽表示，女兒近期會巴自己頭、捏自己的腳，需要大人時常抱著，以前從沒發生這種情形，一天有時會大哭3、4次，顯然該事件已造成女童心理陰影，她哭著安慰「媽媽對不起你」。
針對此事，警方和社會局已經展開調查，除調閱托嬰中心監視器畫面外，同時約談托嬰中心主任及老師到案，目前2人已被依傷害及妨害幼童發展等罪嫌函送法辦。（編輯：孫唯容）
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