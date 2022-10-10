化身最強母雞　陳其邁：得到市民回響繼續為市民拚搏

高雄市長陳其邁在今 (10) 日在市府主持國慶升旗活動後，隨即化身為最強母雞，為兩位民進黨市議員提名女將湯詠瑜、黃秋媖助選；他也請市民力挺最會做事的政府，讓議會拚過半，再拚四年。陳其邁表示，輕軌從停工到他上任後復工並加速前進，能夠得到民眾正面的迴響，內心很有成就感、再辛苦也值得，他也希望能將這樣的感動延續下去，繼續為市民拚搏。

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▲陳其邁也盛讚大岡山選區續拚連任的黃秋媖，曾獲高督盟評鑑的優質議員，長年關注動保議題且勤跑基層，在這次選戰獲得高雄動物相關團體相挺。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）

陳其邁首個輔選行程為民進黨在高雄前金新興苓雅選區推出的湯詠瑜是台美雙律師，陳其邁讚賞她優質的學經歷「打著燈籠也找不到」；而在大岡山選區續拚連任的黃秋媖，曾獲高督盟評鑑的優質議員，長年關注動保議題且勤跑基層，在這次選戰獲得高雄動物相關團體相挺；兩位女將也將爭取年底選戰各自選區婦女關鍵席次。

▲陳其邁在為湯詠瑜助選進場時受到支持者熱烈歡迎。（圖／陳其邁再拚四年競選辦公室提供）





陳其邁在為湯詠瑜助選時， 陳其邁也當場在臺上分享輕軌興建的小故事，他說興建輕軌過程中許多捷運局同仁無眠無日投入建設，昨晚得知一位捷運局同仁帶著家人搭輕軌，孩子看到輕軌後稱讚「爸爸真偉大」，相信孩子的童言童語是最真實，也是對辛苦捷運局同仁最好的回報。

陳其邁指出 ， 在前新苓的高雄都會核心區部分，原本就擁有完善的各項機能，他上任後除了推動的捷運黃線將在年底動工，中正技擊館也華麗變身成為大眾皆能親近使用的「苓雅運動中心」，而市府首座自行興建的凱旋青樹社會住宅即將於年底前完工，分擔年輕族群在市都心的租屋開銷，中正運動場也投入 3 億元經費，進行捷運聯開，從過去的高牆，如今藉由高架（ Highline ）公園的設計，將會徹底翻新整個苓雅東區相關的景觀跟機能。

除了交通建設，陳其邁也指出 ， 再經過兩年的打拚，高雄成功吸引國內外大廠投資高雄，而北高雄在成為科技產業重鎮同時，陳其邁也對整個北高雄的都市計畫進行通盤檢討，典寶溪 A 、 B 區滯洪池、五甲尾滯洪池改善淹水、大鵬九村的社會住宅、及斥資 2.5 億的岡山運動中心都在今年 7 月動工。

同時 ， 包括捷運南岡山站剛開幕的樂購廣場還有預計明年 5 月完工的高醫岡山醫院，整體生活品質提升，岡山在陳其邁的建設下，儼然成為北高雄最重要的副都心。