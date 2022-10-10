化身最強母雞　陳其邁：得到市民回響繼續為市民拚搏

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陳其邁在為湯詠瑜助選時， 陳其邁也當場在臺上分享輕軌興建的小故事，他說興建輕軌過程中許多捷運局同仁無眠無日投入建設，昨晚得知一位捷運局同仁帶著家人搭輕軌，孩子看到輕軌後稱讚「爸爸真偉大」，相信孩子的童言童語是最真實，也是對辛苦捷運局同仁最好的回報。
陳其邁指出，在前新苓的高雄都會核心區部分，原本就擁有完善的各項機能，他上任後除了推動的捷運黃線將在年底動工，中正技擊館也華麗變身成為大眾皆能親近使用的「苓雅運動中心」，而市府首座自行興建的凱旋青樹社會住宅即將於年底前完工，分擔年輕族群在市都心的租屋開銷，中正運動場也投入3億元經費，進行捷運聯開，從過去的高牆，如今藉由高架（Highline）公園的設計，將會徹底翻新整個苓雅東區相關的景觀跟機能。
除了交通建設，陳其邁也指出，再經過兩年的打拚，高雄成功吸引國內外大廠投資高雄，而北高雄在成為科技產業重鎮同時，陳其邁也對整個北高雄的都市計畫進行通盤檢討，典寶溪A、B區滯洪池、五甲尾滯洪池改善淹水、大鵬九村的社會住宅、及斥資2.5億的岡山運動中心都在今年7月動工。
同時，包括捷運南岡山站剛開幕的樂購廣場還有預計明年5月完工的高醫岡山醫院，整體生活品質提升，岡山在陳其邁的建設下，儼然成為北高雄最重要的副都心。
陳其邁今天助選的選區內，正好都有任內推行的重大交通建設，前新苓選區除了輕軌逐漸成圓，捷運黃線也即將在年底開工，行經苓雅區在內的高雄都會核心區，未來苓雅將有捷運紅線、黃線、輕軌以及鐵路三鐵運輸；而大岡山選區內，捷運岡山路竹延伸線預計在2027年底完工。