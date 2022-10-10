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伊朗頻傳暴力鎮壓！185條人命遭奪　部隊闖校抓示威學生

▲伊朗當局為了對抗全國性示威抗議，部署鎮暴部隊卻奪走了至少185名抗議者的性命。（圖／美聯社／達志影像）
▲伊朗當局為了對抗全國性示威抗議，部署鎮暴部隊卻奪走了至少185名抗議者的性命。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-10-10 17:28:16

伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引發的抗議浪潮已進入第4週，儘管當局採取激烈手段鎮壓，但伊朗各地示威罷工仍在蔓延，與安全部隊發生暴力衝突的事件更是頻頻發生，根據伊朗人權組織指出，當局暴力鎮壓之下有至少185名抗議者死亡，其中還包括19名孩童。

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自從伊朗女子阿米尼因為未戴好頭巾被宗教警察逮捕後在看守所死亡，全國掀起反政府抗議，要求伊朗最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）下台，這是伊朗政教合一政權掌政多年以來面臨的最大挑戰，當局為了驅離這超過一個月的抗議，除了動用催淚彈、棍棒外，還實彈開火阻止人群。

根據總部位於挪威奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，截至目前為止，「伊朗人權」統計至少185人因為當局的暴力鎮壓喪命，其中包括19名兒童，另外還有數千人被捕，其中大批示威者所在的德黑蘭全女子學校，薩拉大學（Al-Zahra University）校園的抗議活動仍在持續，儘管極度保守的總統萊希（Ebrahim Raisi）才剛在校園內與學生合影，慶祝新學年的開始。

伊朗網路媒體也揭露，為了鎮壓這些示威抗議活動，有維安部隊直接闖入校園帶走了正在上課的學生，而在德黑蘭另一所高中校園，一群手持棍棒的安全部隊則襲擊了示威的學生們，不過教育部則堅稱學校並未發出任何開除學生的通知。

此外，該媒體也公布另一段影片，畫面中可以看到一名示威中的男子護衛著懷孕的老婆，保護她被十幾名鎮暴警察毆打；為了阻止訊息傳遞，伊朗當局也決定撤定斷網，不過根據法新社核實的網路影片，示威者們採取了新的策略傳達他們的訊息，在德黑蘭莫達雷斯（Modares）公路高架道上，有一幅巨大布條寫著「我們不再害怕。我們會奮戰」

目前伊朗許多城市內的商店選擇關閉，除了民眾選擇上街進行大規模罷工外，當局的暴力鎮壓也令民眾不願上街消費。

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