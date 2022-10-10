伊朗頻傳暴力鎮壓！185條人命遭奪　部隊闖校抓示威學生

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根據總部位於挪威奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，截至目前為止，「伊朗人權」統計至少185人因為當局的暴力鎮壓喪命，其中包括19名兒童，另外還有數千人被捕，其中大批示威者所在的德黑蘭全女子學校，薩拉大學（Al-Zahra University）校園的抗議活動仍在持續，儘管極度保守的總統萊希（Ebrahim Raisi）才剛在校園內與學生合影，慶祝新學年的開始。
伊朗網路媒體也揭露，為了鎮壓這些示威抗議活動，有維安部隊直接闖入校園帶走了正在上課的學生，而在德黑蘭另一所高中校園，一群手持棍棒的安全部隊則襲擊了示威的學生們，不過教育部則堅稱學校並未發出任何開除學生的通知。
此外，該媒體也公布另一段影片，畫面中可以看到一名示威中的男子護衛著懷孕的老婆，保護她被十幾名鎮暴警察毆打；為了阻止訊息傳遞，伊朗當局也決定撤定斷網，不過根據法新社核實的網路影片，示威者們採取了新的策略傳達他們的訊息，在德黑蘭莫達雷斯（Modares）公路高架道上，有一幅巨大布條寫著「我們不再害怕。我們會奮戰」
目前伊朗許多城市內的商店選擇關閉，除了民眾選擇上街進行大規模罷工外，當局的暴力鎮壓也令民眾不願上街消費。