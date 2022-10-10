PLG／更多策應、更多三分　林正在卡帥體系有更吃重演出

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更快速、更多外線的打法，對於領航猿來說並不陌生，不過上賽季他們卻沒能打出如此風格，不僅三分球命中率不理想，節奏(Pace)也是聯盟最慢，這導致他們最終未能打進季後賽。
卡米諾斯執掌兵符之後，這兩場熱身賽打下來，整體風格做出很大的改變，除了後場陣容身高提升之外，他使用長人的方式也做出巨大的調整，不僅需要在有機會時大膽出手，還多了更多手遞手和策應的動作，而非單純進行掩護者。
林正前兩季三分僅出手12次，命中4球；但今天兩投兩中，出手相當果決。他開玩笑說「自己本來就準」，隨即也解釋說在新賽季，教練要求他們一定要在有外線機會時直接出手。
「教練很相信我們，要我們勇敢出手不要害怕，他還告訴我『我是射手』，有機會就要投，同時也相信我的傳球能力。」卡米諾斯則解釋說，第一次球隊練習時，就看林正不斷命中投籃，認為他絕對是有外線能力的，「雖然他200公分已經很高，但我們希望他不要每次都一直下滑，因為在這個聯盟會遇到像是牧倫斯這種高大的防守者，所以能夠在外面得分，就在外面得分。」
林正今天也有更多策應的動作，他表示自己在卡帥的體系中打得更為輕鬆，因為自己可以移到四號位，而不是像上賽季一樣都要頂五號，不用直接面對洋將，當然防守端可以打舒服一些。
「我希望自己能裡能外，不要只侷限在禁區。」林正表示在卡米諾斯的體系中，位置是很模糊的，自己要更全能，這也是他試圖在進入職籃後去展現的。
「球隊現在其實沒有明確的去區分四五號，長人都要去進行高位策應，一旦轉移球出現空檔，被要求果斷出手。」林正表示，為了生涯著想，他一定要開發出外線，也笑說自已可能下一季可能一場就投5次。