300G2獅友與桃市府辦「土地的歌」　讓弱勢孩子走進劇場

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桃園市長鄭文燦致詞時除肯定國際獅子會300G2區熱心公益、對於弱勢團體的照顧更是不遺餘力。鄭文燦也鼓勵現場的弱勢家庭及小朋友們，一定要勇敢迎向陽光，開創屬於自己美好的未來。
八德女獅子會會長同時也是桃園市議員朱珍瑤指出，2018年首度在桃園展演中心舉辦『922愛在中秋．關懷弱勢．樂在分享』，將關懷與愛分享給社會上需要照顧的弱勢團體單位，受到熱烈的迴響。
朱珍瑤說，深信透過藝術的展演，除了讓大家可以提升不一樣的視野，更可以讓文化藝術平權。這兩年因為疫情關係，活動延宕至今。這次由300G2區第七專區主席蕭家權號召，四維會會長張素琴承辦，邀請桃園獅子會各分會聯合於中壢藝術館，再次舉辦這場「土地的歌」藝文慈善盛會。
主辦單位為了讓更多的孩子和家庭可以同歡，特別承租中壢藝術館千人座位，除了原馬班底「FOCA福爾摩沙馬戲團」並邀請更生少年協會「 少男少女合聲團」出演，進行一場當代馬戲遇上台灣年代金曲的藝文碰撞。
活動中還有中壢家庭服務中心講師宣導社會福利政策，並增加免費「血醣檢測」，實呼應主題『獅情話意．關懷身心．共創美好』關懷大家的身、心、靈健康。
300G2區第七專區主席蕭家權表示，身為獅子會的一員，除了在金錢、物資、環境、法治、健康....等等資助，同時也身體力行全力推廣。希望深入孩子們的心靈，感受有愛有夢想，立定追求美好的未來，鼓舞勇敢追求夢想與實現自我的存在價值。