國慶收假日國5北上車流量減少　高乘載管制提前結束

今（10）日為國慶日連續假期收假日，高公局指出，今天下午國道壅塞路段包括國1北向北斗至員林、大雅至豐原、新竹系統至湖口，國3大山至西濱、關西至大溪，國5宜蘭至坪林，其餘路段行車狀況大致正常，截至下午5點，國道交通量為68.7百萬車公里，預估全日交通量為105百萬車公里。
高公局表示，今天下午1點02分，國1北向207.6公里發生6小客車（共2起事故）追撞事故占內車道，造成回堵2公里；1點49分，國1北向352公里發生5小客車追撞占用內車道，造成回堵6公里；3點國3北向216.7公里發生2小客追撞事故占內車道，造成回堵3公里，以上事故均已排除，惟上述事故均影響國道行車順暢。
高公局資料顯示，今天傍晚6點30分，國5北上主線雪隧無回堵；因國道5號北上車流量減少，頭城、宜4、宜蘭、羅東、蘇澳北上入口匝道高乘載管制，提前於晚間7點結束。
傍晚6點30分即時路況顯示，北向的礁溪轉運站經國5至南港系統43分、宜蘭河橋頭經國5至南港系統54分、羅東傳藝路口經國5至南港系統60分、蘇澳海山西路（宜蘭餅發明館）經國5至南港系統69分、礁溪轉運站經台9至坪林走國5到南港系統67分、礁溪轉運站經台9線至新店青潭87分。