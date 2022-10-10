國慶焰火2萬6千發點亮嘉義天空 25萬名民眾直呼過癮

111 年國慶焰火今 (10 日 ) 晚在嘉義縣登場，此次施放長達 45 分鐘，共計 2 萬 6 千發，並搭配無人機、水舞及台北愛樂管弦樂團演出，讓國人除視覺震撼外，也豐富了聽覺。總統蔡英文及立法院長游錫堃等貴賓也親自南下參與，現場來自全國各地 25 萬名民眾驚呼連連，直說看得很過癮。

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嘉義縣長翁章梁表示，感謝國慶籌備委員會 2022 國慶焰火施放選擇在嘉義縣，嘉義人充滿喜悅及光榮感，以辦喜事的心情，用心籌備迎接大家一起來慶祝國家的生日！ 18 年前陳明文委員當縣長時曾經在此施放國慶焰火，當時台糖的甘蔗田 18 年後已經變成重要的文化重鎮故宮南院，嘉義正在蛻變，新興科技將與傳統農業結合，嘉義正走向轉型的道路上。

翁章梁說，嘉義從不曾忘記自己是台灣糧倉，積極發展智慧農業，創立嘉義農業品牌嘉義優鮮，嘉義科學園區正在帶動同步開發的六個產業園區，還有蔡總統宣示無人機國家隊將設在嘉義。

翁章梁指出，今年的國慶焰火首度跨界演出，空間結合故宮南院的建築與湖景，表演有焰火、水舞、光雕、無人機，以及台北愛樂管弦樂團的表演，編曲融入國軍、台灣與嘉義的特色，包含「守土衛國你我同行」、「農工嘉義領航起飛」、「相信自由勇往直前」、「衝出雲天世界同心」 4 個 ，今晚台灣最美麗的天空就在嘉義，希望大家看見嘉義的蛻變與成長，投資嘉義，正是時候。農工大縣，正在實現。

▲總統蔡英文(中)、立法院長游錫堃(右)及嘉義縣長翁章梁(左)，共同啟動國慶焰火按鈕（圖／嘉義縣政府提供）

蔡英文致詞分享，嘉義有新的科學園區、新的建設方案，活動多代表嘉義縣的執

政團隊很有企圖心，具有旺盛的活力，這就是嘉義人。恭喜嘉義有這麼好的執政團隊以及優秀的立委，將嘉義帶向轉型之路；暌違 18 年的國慶焰火再次在此舉辦，希望讓更多人看見嘉義縣的進步與改變。

▲國慶焰火與無人機搭配演出，在空中排出農工大縣字樣（圖／嘉義縣政府提供）