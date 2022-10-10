國慶焰火2萬6千發點亮嘉義天空 25萬名民眾直呼過癮

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嘉義縣長翁章梁表示，感謝國慶籌備委員會2022國慶焰火施放選擇在嘉義縣，嘉義人充滿喜悅及光榮感，以辦喜事的心情，用心籌備迎接大家一起來慶祝國家的生日！18年前陳明文委員當縣長時曾經在此施放國慶焰火，當時台糖的甘蔗田18年後已經變成重要的文化重鎮故宮南院，嘉義正在蛻變，新興科技將與傳統農業結合，嘉義正走向轉型的道路上。
翁章梁說，嘉義從不曾忘記自己是台灣糧倉，積極發展智慧農業，創立嘉義農業品牌嘉義優鮮，嘉義科學園區正在帶動同步開發的六個產業園區，還有蔡總統宣示無人機國家隊將設在嘉義。
翁章梁指出，今年的國慶焰火首度跨界演出，空間結合故宮南院的建築與湖景，表演有焰火、水舞、光雕、無人機，以及台北愛樂管弦樂團的表演，編曲融入國軍、台灣與嘉義的特色，包含「守土衛國你我同行」、「農工嘉義領航起飛」、「相信自由勇往直前」、「衝出雲天世界同心」4個 ，今晚台灣最美麗的天空就在嘉義，希望大家看見嘉義的蛻變與成長，投資嘉義，正是時候。農工大縣，正在實現。
蔡英文致詞分享，嘉義有新的科學園區、新的建設方案，活動多代表嘉義縣的執政團隊很有企圖心，具有旺盛的活力，這就是嘉義人。恭喜嘉義有這麼好的執政團隊以及優秀的立委，將嘉義帶向轉型之路；暌違18年的國慶焰火再次在此舉辦，希望讓更多人看見嘉義縣的進步與改變。
今年國慶焰火主題為「守土衛國˙你我同行」，施放長達45分鐘、計2萬6千發，今年國慶焰火首度將國慶焰火進行跨媒介演出，空間景致上結合故宮南院建築、湖景，表演藝術上結合水舞、光雕、無人機，展現嘉義的人文與氣勢，同時讓嘉義縣全力推動的「無人機國家隊」呈現在國人面前。