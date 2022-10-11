英國首相籲開北約緊急峰會　確保抗俄援烏不鬆動

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俄方指控烏方策劃恐怖攻擊，破壞連接克里米亞（Crimea）半島與俄羅斯的克里米亞大橋。
不過，克里米亞是俄羅斯於2014年同樣以「先軍事占領、再舉行公投」的手段併吞的烏克蘭領土，2016年啟造的克里米亞大橋在今年2月下旬俄羅斯全面侵略烏克蘭後，也成為軍用設施。大橋爆炸案與飛彈無差別攻擊行動難以相提並論，但國際間質疑軍援烏克蘭將讓戰事擴大的聲音卻從未止息。
英國首相辦公室今天表示，特拉斯（Liz Truss）將在11日的視訊會議呼籲各國堅定提供烏克蘭軍事和人道支援、對俄羅斯施加嚴厲制裁，並儘快召開北大西洋公約組織（NATO）領袖緊急會議。
特拉斯將指出，「沒有人比烏克蘭更期待和平」；北約各國絕不可有絲毫動搖，必須協助烏克蘭贏得和平。
首相辦公室表示，G7各國也將討論俄羅斯侵略行徑導致的全球能源危機，特拉斯將再度倡議G7成為經濟領域的北約。G7各國正研議對俄羅斯石油設定國際價格上限，已進入最後協商階段。
1970年代，美、英、德、法、日、義及加拿大等七國組成七大工業國集團。
特拉斯今天下午與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，是她9月6日就任首相以來第3次。
首相辦公室一名發言人說，特拉斯告訴澤倫斯基，俄方行為顯示烏克蘭反攻奏效、取得重要成果，莫斯科則日益陷入絕望。特拉斯重申英國將持續全力支持烏克蘭，絕不受俄方言行影響。英國也將提供禦寒裝備及其他支援，協助烏克蘭武裝部隊抵禦即將到來的寒冬。（編輯：郭中翰）1111011