「師大開學季START YES」連假登場　民眾感受音樂響宴

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開幕當天，以熱鬧的社團表演，包括師大吉他社、師大嘻研社等，為活動炒熱氣氛，現場設有夜市套圈圈等3種不同的夜市小遊戲，完成小遊戲就能得到師大龍泉商圈店家消費抵用券100元，也邀請在地里民及外籍學生共襄盛舉。
台師大指出，10日晚上擔綱演出的是今年邁入72年歷史的師大管樂隊，成立於1950年，成立初期主要擔任學校典禮的禮樂演出工作，歷經10年努力經營，除了能力有所提升，樂隊的編制也逐漸擴充。
1969年由第23屆管樂隊舉行了第一次演奏會，1975年首度巡迴全台各地演出，1994年首次赴日進行海外交流，2001年首度於國家音樂廳演出。目前由知名小號演奏家、師大音樂系教授葉樹涵擔任指揮，昨晚以近百人完整的管樂隊編制，演奏一首首膾炙人口的流行樂，也有歌手演唱，包括新不了情、你是我的花朵、流水年華等20首歌曲，讓民眾沉浸在歡樂音樂氛圍中。
台師大表示，師大龍泉商圈周邊除了鄰近師大、古亭國小外，學生與居民共同形成特殊的生活圈，吸引各式餐飲美食、平價服飾店及咖啡店聚集，以多元、平價的商品供應學生，以及來台學習華語之外籍人士的日常生活需求。
為鼓勵商圈形塑特色，台北市商業處自102年起挹注資源輔導商圈自主辦理活動，串聯在地店家及學校組織，打造在地商圈特色。本次「師大開學季 START YES」於111年10月9日舉辦，復刻夜市趣味活動搭配店家優惠，現場還有眾多社團活動的精采表演，吸引當地里民前來觀賞，帶動鄰近產業，活絡在地特色發展。
師大龍泉商圈促進會理事長許勝雄表示，本次活動除了能獲得於師大夜市商圈美食、美裝、美髮、美甲等共50家店家使用的100元抵用券外（兌換期限至111年10月25日），還可獲得隨機店家優惠券，增加活動樂趣，以加強年輕、學生、外來客回訪意願。