真的沒了！7-11不給「微波提網」了 重複用鮮食提袋2元
隨著環保意識提升，許多民眾已養成自備餐具、購物袋的生活習慣，7-11正式對外宣布，明（12）日起全台超過6500間門市將陸續停止提供咖啡、鮮食的一次性免費提網，依各店庫存量供應完為止，鼓勵消費者自行攜帶購物袋並重複使用。若民眾忘記帶袋子出門，結帳時可加購重複使用的提袋，鮮食提袋每個2元，10月14日起連續一個月祭出推廣價1元、1點OPEN OPENPOINT可免費兌換1個。
為了推動綠色消費，7-ELEVEN正式對外宣布，明（12）日起各門市全面陸續停止提供一次性免費提網，現有免費提網視各店庫存狀況用完為止，推估未來一年下來可減少超過354噸的塑膠垃圾產生，相當於711噸碳排放量。7-ELEVEN表示，鼓勵民眾自備購物袋使用，若是民眾消費時忘記攜帶購物袋出門，可於結帳時以加價方式購買能重複使用、好收納的提袋，減少一次性的垃圾產生。咖啡提袋及鮮食提袋每個加購都是2元，鮮食提袋自10月14日至11月15日推廣價1元，兩種提袋在活動期間可用1點OPEN OPENPOINT免費兌換1個。
全家便利商店對《NOWnews今日新聞》表示，在106年就停止供應免費的咖啡提網，不過考量民眾需求，有提供耐用度高、可重複性使用的不織布咖啡提袋，分為1杯裝與兩杯裝兩種尺寸，售價都是2元。目前門市免費提供的鮮食提網，也是屬於可重覆使用的不織布材質，若民眾購買多樣鮮食商品不便拿取，門市將視需求提供，並鼓勵消費者重複使用。