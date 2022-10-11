受惠併購效益！保瑞業績3倍跳　9月營收18.05億

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保瑞提到，根據調研機構GII研究報告指出，全球學名藥的市場規模2021年的總銷售額為3214億美元，2016至2021年的年複合成長率是4.7%；其中，特殊學名藥的市場規模，2020年達573億美元。安成具備高門檻藥品研發及製造技術，更成功商業化具高度市場利基的特殊學名藥及新劑型藥，DLS緩釋口服劑型即為近期成功案例。
保瑞說明，安成旗下製造廠將逐步轉型為CDMO，提升產能與效能的同時，並與集團CDMO量能整合，部分放大量產產品將可於集團旗下製造廠生產，以期大幅降低成本，強化市場競爭力。
此外，安成於9月併入保瑞，因應經營權轉換，部分產品遞延出貨，但營收表現仍優於平均，安成專注自有產品的開發授權以及藥品的經銷代理，主力美國市場銷售，目前自有產品DLS學名藥已取得FDA最終核准，預計明年上市。
保瑞透露，短期將同時銷售授權學名藥及自有學名藥，但自有學名藥相對擁有較佳的毛利表現，不僅有助搶攻市佔，亦可帶動獲利，輔以旗下數個產品預計於明年陸續取得FDA核准上市，新的產品也積極洽談新的經銷機會，均可為安成帶來穩定營收與正向成長。
除了安成的加入助益營收翻倍成長，保瑞集團CDMO本業營運出貨穩定，加拿大廠與竹南廠更陸續帶入新客戶，除初期技轉與試製帶來營收貢獻外，並持續優化旗下代工品項組合，輔以訂單量與代工價的提升加持，營收穩定成長。
保瑞認為，以台灣為中心的CDMO產業逐漸嶄露頭角，保瑞集團具備相對豐富的資源，不論是大分子到小分子的CDMO業務、藥品經銷、學名藥等研發與銷售，不僅是台灣產能最大藥業集團，同時也能提供多元與一條龍的國際化服務，將持續進行策略性資源整合，強化集團整體營運架構與集團CDMO的研發量能，發揮併購綜效，帶動集團整體營收與獲利快速成長。