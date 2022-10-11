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民進黨選將酒駕丟掉大好前程　竟是累犯遭判刑4月

▲林義偉因酒駕毀了前程，還被檢察官查出是累犯。（圖／翻攝林義偉臉書，2022.10.11）
▲林義偉因酒駕毀了前程，還被檢察官查出是累犯。（圖／翻攝林義偉臉書，2022.10.11）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-11 11:44:25

民進黨台中市第5選區市議員參選人林義偉，一個月前被警方查獲酒駕，宣佈退黨、退選，但依法仍是民進黨推薦的候選人。檢察官依《公共危險罪》聲請簡易判決，法官審酌他曾於2020年酒駕被緩起訴，猶不知警惕，今（11）日將他判刑4月、得易科罰金。

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林義偉（38歲）在民進黨內屬新潮流系的幕僚世代，原是市議員謝志忠助理，曾任蔡英文山城競選總部執行總幹事、立法院副院長蔡其昌特助等職務。2018年新潮流系議員的「新五力」只有他落選，之後長期在地方蹲點捲土重來，聲勢看好，根據民進黨9月初的內部民調，他在第5選區（潭子、大雅、神岡）的支持度是第一名。

▲林義偉屬新潮流系，前老闆蔡其昌曾多次為其拉抬選情。（圖／翻攝林義偉臉書，2022.10.11）
▲林義偉屬新潮流系，前老闆蔡其昌曾多次為其拉抬選情。（圖／翻攝林義偉臉書，2022.10.11）
9月12日深夜11點多，林義偉開車行經西屯區黎明路、中科路口時，因停等紅燈時超越停止線，被巡邏的西屯派出所警員攔查，酒測值高達0.85毫克，依違反《公共危險罪》移送台中地檢署，複訊後無保請回。

隔日消息傳出，他的前老闆、民進黨台中市長候選人蔡其昌公開強調酒駕零容忍，林義偉犯了嚴重錯誤應該「知所進退」。當天下午林義偉在個人臉書發佈聲明向社會道歉，並宣佈退出此次市議員選舉、退出民進黨。

檢察官將全案聲請簡易判決，同時查出林義偉曾於2020年犯《公共危險罪》，2022年1月7日緩起訴期滿後仍不知悔改，9月12日晚間在友人住處飲用啤酒後，再度不顧大眾通行之安全駕車上路。

法官在判決書中批評林義偉無視政府宣導酒後不得駕車，酒駕緩起訴期滿後再犯，其漠視交通安全法令及其他人的用路安全、圖存僥倖的心態可議。審酌林義偉犯後態度，及其自述教育程度、職業、家庭經濟等一切情狀，將他判刑4月、得易科罰金12萬元。

雖然林義偉宣佈退出民進黨及市議員選舉，但已完成登記，仍是民進黨推薦的合法候選人。外界關心他在此役的得票數，是否將左右選局？一名綠營人士分析，酒駕是文明社會的天條，選民對政治人物的要求更高，林義偉的一念之差，確定已與市議員無緣，也讓選情有重新洗牌的機會。

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