超乎想像的診所！深耕在地陽明馬光中醫新院所正式登場
一直以來以「善待患者」為主要核心價值的馬光醫療網，為了讓患者能夠有更寬敞明亮而舒適的候診及看診環境，且擴大服務更多高雄在地鄉親，原位於鳳山的「尚揚馬光中醫診所」在10月10日遷址至高雄市三民區陽明路71號，並重新更名為「陽明馬光中醫診所」。10日舉行隆重的剪綵儀式，象徵著光明新氣象，許多住在鄰近的居民們和原尚揚院的患者們都前往共襄盛舉！
不同於一般舊型的中醫診所，昏暗老舊、散發濃濃中藥味、空間狹窄，給患者彷彿在「狹縫中」針灸的景象，「陽明馬光中醫診所」以日式美學的侘寂風格為主，質樸寧靜的候診空間還能夠紓解患者在候診時的緊張情緒，櫃台同仁熱情的接待讓患者直接感受到最親切的問候，專業的中醫師陣容讓更多患者可以運用中醫的專業來保健及調理身體。「陽明馬光中醫診所」秉持著深耕在地的理念，讓高雄的鄉親都可享有最優質的中醫保健服務。
從原鳳山的尚揚馬光中醫到現今的新址「陽明馬光中醫診所」，換了新址、新名、新氣象，但是唯一不變的是，為高雄在地鄉親服務的堅持。除了擁有專業的中醫師陣容、高品質的科學中藥、舒適環境及貼心的服務之外，陽明馬光中醫診所更致力照顧於患者們全面性的健康，讓院所不僅只是就醫才會來的環境，未來也將會不定期的舉辦各種的特色活動，要讓這裡也成為社區鄰里的分享空間。
「要善待患者，就是要給患者最好的，也要知道患者所需要的！」馬光醫療網的執行長黃福祥表示，由於原尚揚院址 的腹地有限，無法增加更多的診間及醫師來看診，為了擴及服務更多的患者，這次特別遷址到鄰近的三民區並更名為「陽明馬光中醫診所」，不僅擴大了患者的候診空間，還增加了看診醫師及診間，就是要讓患者們可以得到最優質的醫療照護！此外，除了硬體環境提升先進又完善之外，專業的中醫師團隊及選用高品質的科學中藥，還有推動與患者之間感動式的服務，就是要致力於照顧患者們身心靈的健康。