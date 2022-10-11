中職／樂天花火祭！推出史上首度球場煙火劇

桃猿隊在2007年將球迷朋友尊稱「10號隊友」，2007年三月將10號退休送給桃猿人，10號隊友快看過來！快把10月15日(六)空下來留給花火祭主題日！10號隊友花火祭感謝台灣虎航一同支持，與樂天桃猿為10號隊友準備了史上首創職棒球場煙火劇，賽後無論輸贏、超越勝負都將為球迷朋友準備盛大煙火故事劇，史上最盛大的聲光動畫花火秀即將展開！
「很久很久以前，有一隻愛冒險的猴子叫做猿氣，住在家鄉花果山，一群來自於黑暗勢力的怪獸軍團想要強佔花果山，怪獸軍團成員大象、恐龍、山獅和面具人帶領他們的族人想要進攻花果山，猿氣的朋友很多，很會建造長城的小胖、很有力量的立量人，花果山的長老龍貓告訴猿氣和他的10號隊友，如何守護著勝場...」這樣的故事即將以高空煙火貫串，史無前例地突破球場極限，球場成立以來最盛大的花火盛宴即將上演。
除了超越勝負煙火劇之外，10號隊友也將享受由花火特效包裝的局間活動，花火祭的特典只有樂天10號隊友可以享受。10號隊友還有哪些由虎航準備的禮物呢？限量台虎Rocky加油棒、樂天必勝瓶裝水限量送、獨家台虎動猿令紋身貼紙，雙面設計寶特瓶扣帶、PARA coffee 獨家贊助咖啡氣泡飲、收納神器台虎風格帆布袋還有大獎不限航點機票抽獎卷都有會送給大家，詳情洽台虎粉專。尤其不限航點機票在解封後人人瘋搶票，機票中獎最划算！
10號隊友花火祭，台虎與樂天祭出動猿令，全猿 Check in，讓10號隊友滿載而歸！