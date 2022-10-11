蔡培慧控查車牌　許淑華副主委：沒人會恐嚇當選無望者

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曾琮愷強調，蔡培慧的支持者才遭到恐嚇，林昆熠又公然索取蔡培慧的車號，令支持者非常擔心。他指出林昆熠除了是草屯鎮農會理事長，曾被爆於2011年在酒店打人，之前農會選舉還有候選人被打斷肋骨。沈夙崢表示，林昆熠與黑道關係良好，過去擔任縣議員時，曾公開力挺貪污判刑450年的李朝卿復職，可謂是南投黑金政治勢力的力挺者。
蔡培慧說，最近聽到支持者說被關切，要他們小心點，又聽到林昆熠在查她車號，這兩天都睡不好，南投人什麼時候才能安居樂業、不必活在恐懼中？陳紀衡批評，許淑華團隊成員敗壞選風，嚴重侵犯個人隱私與人身安全，對蔡培慧的支持者產生各種身心壓力。他呼籲許淑華表裏一致，不要說一套做一套。
林昆熠透過許淑華競總發出聲明稿，指自己「只不過是支持許淑華，既沒偷竊、也沒貪污，問個車牌，就成了你們口中的壞人！」他說日前在保安宮看到豪華路虎名車，得知是蔡培慧座車，自己是草屯惠德宮的董事，依照廟方禮儀習慣，會主動了解民意代表、候選人的車號，「以便將來舉辦活動，可以事先安排貴賓停車位置與入場動線」。
林昆熠認為，地方社團及宮廟每天都要接待多組候選人，長久以來無其他候選人反應類似問題。「問個車牌就是恐嚇、就是侵犯隱私權，綠色恐怖進入南投縣了！」
林昆熠強調：「沒有人會去恐嚇一個選情低迷、當選無望的候選人」。蔡培慧陣營向警方指責他侵犯隱私權及恐嚇、與黑道關係密切，已涉及《誣告罪》、《公然侮辱罪》及《毀謗罪》，他將提出告訴。