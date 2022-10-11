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蔡培慧控查車牌　許淑華副主委：沒人會恐嚇當選無望者

▲蔡培慧車牌被查，競總發言人陳紀衡（左起）、縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢前往草屯警分局報案。（圖／蔡培慧競總提供，2022.10.11）
▲蔡培慧車牌被查，競總發言人陳紀衡（左起）、縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢前往草屯警分局報案。（圖／蔡培慧競總提供，2022.10.11）

記者顏幸如／南投報導

2022-10-11 13:29:23

民進黨南投縣長候選人蔡培慧指控對手許淑華競總副主委林昆熠，在社群網路公開徵求蔡培慧座車車號，今向警方報案。林昆熠解釋係以廟宇幹部身份主動了解車牌，未來好安排貴賓停車位。他批評蔡培慧是綠色恐怖，並反擊「沒有人會去恐嚇一個選情低迷、當選無望的候選人」。

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蔡培慧競總發言人陳紀衡、縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢，今（11日）上午前往草屯警分局報案，指國民黨縣長候選人許淑華上週才在臉書發文，希望維護南投乾淨選風，還大動作拜訪縣警局，過沒幾天蔡培慧參加廟宇活動，林昆熠卻在300多人的LINE群組公開徵求蔡培慧的座車號碼，許淑華團隊用意何在？

▲林昆熠日前在300多人的LINE群組，公開徵求蔡培慧的座車車號，引發爭議。（圖／蔡培慧競總提供，2022.10.11）
▲林昆熠日前在300多人的LINE群組，公開徵求蔡培慧的座車車號，引發爭議。（圖／蔡培慧競總提供，2022.10.11）
曾琮愷強調，蔡培慧的支持者才遭到恐嚇，林昆熠又公然索取蔡培慧的車號，令支持者非常擔心。他指出林昆熠除了是草屯鎮農會理事長，曾被爆於2011年在酒店打人，之前農會選舉還有候選人被打斷肋骨。沈夙崢表示，林昆熠與黑道關係良好，過去擔任縣議員時，曾公開力挺貪污判刑450年的李朝卿復職，可謂是南投黑金政治勢力的力挺者。

蔡培慧說，最近聽到支持者說被關切，要他們小心點，又聽到林昆熠在查她車號，這兩天都睡不好，南投人什麼時候才能安居樂業、不必活在恐懼中？陳紀衡批評，許淑華團隊成員敗壞選風，嚴重侵犯個人隱私與人身安全，對蔡培慧的支持者產生各種身心壓力。他呼籲許淑華表裏一致，不要說一套做一套。

▲林昆熠發出聲明稿反擊蔡培慧，指「沒有人會去恐嚇一個選情低迷、當選無望的候選人」。（圖／許淑華競總提供，2022.10.11）
▲林昆熠發出聲明稿反擊蔡培慧，指「沒有人會去恐嚇一個選情低迷、當選無望的候選人」。（圖／許淑華競總提供，2022.10.11）
林昆熠透過許淑華競總發出聲明稿，指自己「只不過是支持許淑華，既沒偷竊、也沒貪污，問個車牌，就成了你們口中的壞人！」他說日前在保安宮看到豪華路虎名車，得知是蔡培慧座車，自己是草屯惠德宮的董事，依照廟方禮儀習慣，會主動了解民意代表、候選人的車號，「以便將來舉辦活動，可以事先安排貴賓停車位置與入場動線」。

林昆熠認為，地方社團及宮廟每天都要接待多組候選人，長久以來無其他候選人反應類似問題。「問個車牌就是恐嚇、就是侵犯隱私權，綠色恐怖進入南投縣了！」

林昆熠強調：「沒有人會去恐嚇一個選情低迷、當選無望的候選人」。蔡培慧陣營向警方指責他侵犯隱私權及恐嚇、與黑道關係密切，已涉及《誣告罪》、《公然侮辱罪》及《毀謗罪》，他將提出告訴。

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