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2024、2025台灣燈會舉辦縣市出爐　將於臺南、桃園登場

▲交通部觀光局日前辦理2024、2025台灣燈會舉辦縣市遴選作業，分別由臺南市、桃園市獲選2024、2025年台灣燈會舉辦縣市。圖為台南樂河廣場。（圖／NOWnews資料照）
▲交通部觀光局日前辦理2024、2025台灣燈會舉辦縣市遴選作業，分別由臺南市、桃園市獲選2024、2025年台灣燈會舉辦縣市。圖為台南樂河廣場。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-10-11 14:12:28

交通部觀光局日前辦理2024、2025台灣燈會舉辦縣市遴選作業，並於今（11）日公布評選結果，經層報行政院，已獲行政院院長蘇貞昌核定，分別由臺南市、桃園市獲選2024、2025年台灣燈會舉辦縣市。

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交通部觀光局表示，往年台灣燈會舉辦縣市遴選會先擇選區域、再確認縣市，今年起為鼓勵縣市政府踴躍參與提案，並透過良性競爭帶動台灣燈會持續進步，特別改為開放有意願之縣市政府自由申請，並由該局籌組「台灣燈會評選審查委員會」，就提案計畫之舉辦場地、交通環境、接待能量、安全管理、觀光推廣計畫及經費籌措能力等六大指標來評分，並一次評選暨公布兩屆主辦縣市，以利國際宣傳行銷及地方政府籌辦之需。

臺南市距2008年舉辦台灣燈會至今已逾十餘年，2024台灣燈會同時也是臺南400年，初步規劃主展場燈區位於臺南高鐵特定區，策展主軸以綠能科技為概念，將結合數位藝術及多媒體應用引進國際級的光影藝術，象徵臺南展望下一個百年；而安平燈區則以臺南運河水域光藝展演為主，主推特殊的乘船逛遊賞燈體驗，透過臺南豐厚文化底蘊體現燈藝美學，另外將串聯衛星燈區月津港燈節、龍崎光節空山祭、普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、馬沙溝燈節等臺南既有知名燈節，預期將點亮整個南臺灣，呈現有別以往的水陸聲光雙重饗宴。
2025台灣燈會是桃園市繼2016年後再度舉辦，桃園市作為國際航空大城，本次策展即以航空城元素來規劃，主展區暫定於中壢運動公園預定地及莒光公園周邊，場域空間運用值年生肖蛇的形狀串聯，燈區佈置將融合傳統燈藝、藝術設計、環保節能、在地特色、機械動態、創新科技等多項元素，也預計邀請國際專業藝術團隊參與，希望打造出國際級燈光饗宴，並透過地緣之便吸引更多國外旅客參與，展現國門之都科技、智慧、藝術、創新與國際化之多元風貌。

台灣燈會將重磅回歸臺南、桃園兩市，後續將由交通部觀光局及主辦地方政府共同研議規劃及策展方向，除將納入近年致力發展之燈會藝術設計美學外，亦結合城市意象與科技新興實力，將台灣燈會打造成國際級大型觀光盛會，並透過交通部觀光局觀光圈與多元主題旅遊共同行銷，帶動國內外旅遊熱潮，為疫後觀光推廣帶來新動能。

2023台灣燈會從明(2023)年2月5日起，即將在臺北市華麗登場，「台灣燈會」睽違23年後再度回到台北，邀請您共同享受一場吉慶繽紛、璀璨亮麗的元宵燈會。

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