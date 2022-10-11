馬偕專校舉辦世界安寧日　疫起挺過愛在蔓延

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「安寧照護」的概念已逐步擴及病人家屬與醫護人員等第一線面對臨終病人、面對生死轉換點的各個對象，使他們的身心狀態能接受到同等的安慰與關懷，讓彼此的人生旅程能在這一段相處過程產生出的衝突、傷痛、不捨當中獲得平靜和體諒。淡水馬偕安寧中心陳均豪醫師也分享，台灣傳統文化層面仍有許多人會較為避諱臨終的討論決策，然而醫護團隊仍要扮演好溝通的角色，適當的時機與病人與家屬討論，如此才能尊重到最終真正想要的醫療方式。
馬偕醫護管理專科學校幼兒保育科、化妝品應用與管理科、餐飲管理科、生命關懷事業科、智慧科技長期照顧科為響應今年世界安寧日的價值與今年的主題，思考臨終病人及其家屬間的身心照護議題，嘗試以「追憶生命開展的美好，珍藏永恆無悔的回憶」的精神，使臨終病人、其家屬、相關醫護人員，以及在校生響應「世界安寧日」的相關手作活動中，包含幼兒保育科的加油小卡與暖心的手作糖果、化妝品應用與管理科帶來繽紛療癒的酒精流畫、餐飲管理科精心創作的健康愛心餐盒、智慧科技長期照顧科是在減少人力的技術層面結合醫療體系、生命關懷事業科則是帶來VR死亡體驗、杯墊製作以及輔助治療的手作小品，所有的體驗彷彿帶領學子緩步回憶著自身童年或生命經驗中愉悅與難忘的一刻，並將其感動與幸福感轉化為具體作品與話語，永恆的保存在身旁與心裡，並且分享療癒更多的人。
馬偕專校全體師生，希望透過這樣的作為，得以使臨終病人能肯定自己和欣賞自己過去和當下生命的價值，減緩對生命的後悔與遺憾；使病人家屬因親人病情變化或離世所產生的不捨、擔憂或其他負向情感，轉化為感恩當下、共憶美好的祝福；使醫療人員在照顧臨終病人的壓力與負擔，透過共享童年或生命經驗的對話歷程得以抒解；使在校生有機會審視自己與家人的關係，在現實生活的徬徨裡，注入尋找幸福的積極態度，為自己往後的人生繼續負責和努力。期待在安寧照護推動的道路上，結合全校各科的專業與每一位同學的熱情，感染與感動每一顆需要關懷的心。