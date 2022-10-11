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馬偕專校舉辦世界安寧日　疫起挺過愛在蔓延

▲馬偕專校全體師生，學習付出與關懷。(圖／品牌提供)
▲馬偕專校全體師生，學習付出與關懷。(圖／品牌提供)

本報訊

2022-10-11 15:31:212022-10-11 15:39:22

「世界安寧日」的精神在於宣揚與推廣對於臨終病人擁有安寧選擇醫護方式的權利與期待，安寧照顧的範圍和目標可從《病人自主權利法》和《安寧緩和醫療條例》強調對臨終病人最直接的尊重與安排可以看見。馬偕醫院「安寧療護教育示範中心」與「馬偕醫護管理專科學校」共同合作舉辦「2022年世界安寧日」的活動，並邀請樂山教養院擔任攤位嘉賓，目的是呼籲社會大眾主動面對這一段全球人類面對的疾病大流行所造成的影響。此次世界安寧日的主題是：「『用愛撫慰心靈與社區』，即在呼籲並喚起社會對於這些驟然失親的人的關懷，在社區中扮演他們最貼近切最溫柔的支持。」也透過馬偕專校各科的巧思手作，將學生們的體驗與參與一起送給安寧中心的病友、家屬、甚至是醫護人員手中，實屬全人教育之最佳典範。

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▲馬偕專校生命關懷事業科手作體驗。（圖／資料照片）
▲馬偕專校生命關懷事業科手作體驗。（圖／資料照片）
站在全人關懷的角度，病人家屬同屬一體，但因行政和醫療封控措施的嚴格執行，家屬接到親人的病情消息，每一刻每一週的急速變化，卻無能為力，無盡的祈求和盼望的結果，往往悔恨大過於喜極而泣。參與業者明園禮儀公司負責人李佳霖談到過去2、3年來，甚至部分家屬彌補已故病人的殯葬儀式，也受制與相關政策規定，「見不到最後一面的遺憾與痛心」重演了無數次，在在都挑戰著人性的尊嚴與關懷力。透過世界安寧日的議題，讓學子更加體驗認知生命的意涵。樂山教養院張嘉芳院長勉勵學子：「全人除了是身心靈，也包含不同的族群，任何對象，都會是生命教育很重要的學習場域。」

▲馬偕專校化妝品應用與管理科展示繽紛療癒流畫作品。（圖／資料照片）
▲馬偕專校化妝品應用與管理科展示繽紛療癒流畫作品。（圖／資料照片）
「安寧照護」的概念已逐步擴及病人家屬與醫護人員等第一線面對臨終病人、面對生死轉換點的各個對象，使他們的身心狀態能接受到同等的安慰與關懷，讓彼此的人生旅程能在這一段相處過程產生出的衝突、傷痛、不捨當中獲得平靜和體諒。淡水馬偕安寧中心陳均豪醫師也分享，台灣傳統文化層面仍有許多人會較為避諱臨終的討論決策，然而醫護團隊仍要扮演好溝通的角色，適當的時機與病人與家屬討論，如此才能尊重到最終真正想要的醫療方式。

馬偕醫護管理專科學校幼兒保育科、化妝品應用與管理科、餐飲管理科、生命關懷事業科、智慧科技長期照顧科為響應今年世界安寧日的價值與今年的主題，思考臨終病人及其家屬間的身心照護議題，嘗試以「追憶生命開展的美好，珍藏永恆無悔的回憶」的精神，使臨終病人、其家屬、相關醫護人員，以及在校生響應「世界安寧日」的相關手作活動中，包含幼兒保育科的加油小卡與暖心的手作糖果、化妝品應用與管理科帶來繽紛療癒的酒精流畫、餐飲管理科精心創作的健康愛心餐盒、智慧科技長期照顧科是在減少人力的技術層面結合醫療體系、生命關懷事業科則是帶來VR死亡體驗、杯墊製作以及輔助治療的手作小品，所有的體驗彷彿帶領學子緩步回憶著自身童年或生命經驗中愉悅與難忘的一刻，並將其感動與幸福感轉化為具體作品與話語，永恆的保存在身旁與心裡，並且分享療癒更多的人。

馬偕專校全體師生，希望透過這樣的作為，得以使臨終病人能肯定自己和欣賞自己過去和當下生命的價值，減緩對生命的後悔與遺憾；使病人家屬因親人病情變化或離世所產生的不捨、擔憂或其他負向情感，轉化為感恩當下、共憶美好的祝福；使醫療人員在照顧臨終病人的壓力與負擔，透過共享童年或生命經驗的對話歷程得以抒解；使在校生有機會審視自己與家人的關係，在現實生活的徬徨裡，注入尋找幸福的積極態度，為自己往後的人生繼續負責和努力。期待在安寧照護推動的道路上，結合全校各科的專業與每一位同學的熱情，感染與感動每一顆需要關懷的心。

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