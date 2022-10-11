《獵人》等4年10/24連載再開！單行本發行日公開全球轟動
日本人氣動漫《Hunter x Hunter》（獵人）自2018年11月休刊至今已快邁入第4年，想不到作者冨樫義博在今年5月創辦個人推特帳號分享更新進度、9月「週刊少年JUMP」在官方推特無預警宣布，《獵人》單行本第37集即將發售後，今（11）日上午《週刊少年JUMP》編輯部又在上午宣布，《獵人》最新連載將於10月24日刊登，消息一出立刻引起全球轟動，台灣粉絲也為之瘋狂。
《週刊少年JUMP》在今日上午9點發布推文，簡單寫下文字表示，他們在10月24日發售的2022年第47期刊物上，將確定會有《獵人》的最新連載，短短文字消息在不到5小時內，已經有43.5個愛心和18.5萬的轉發，可見《獵人》的人氣相當之高。事實上，《週刊少年JUMP》在9月19日深夜，也無預警宣布，《獵人》單行本第37集即將在11月4日於日本發售，定價528日圓（約115元新台幣）發售，消息一出也是轟動全球。
據悉，《HUNTER x HUNTER》（獵人）自2018年11月26日的《Jump！週刊少年》第52期推出第390話後，至今已休刊近4年，現在最新連載將準備更新，主角酷拉皮卡究竟能不能下船、踏上暗黑大陸的土地，絕對是粉絲們都最期待的俊情發展；台灣的東立出版社和《寶島少年》也都分享《週刊少年JUMP》的消息，《寶島少年》更表示他們將於「寶島少年」第47期開始，與日本同步連載《獵人》更新集數。
此外，冨樫義博今年5月創辦個人推特帳號，幾乎每天都會準時發文，向外界報告進度，他也曾透露，自己因為腰痛的困擾，導致這兩年無法安心坐在椅子上，工作都要採用半躺式、靠著枕頭才能勉強畫稿，即便努力積極治療復健，但身體狀況仍更加嚴重，甚至不太能上廁所，所有動作都得花上正常人的3~5倍的時間，右手也出現無力疼痛的跡象，如今最新一集《獵人》終於要發行，讀者揍再次湧入他的帳號留言，想必除了粉絲引頸期盼外，他本人多少也備感欣慰。