南臺灣百貨業周慶開打南紡業績上看16億 20%回饋誠意十足

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南紡購物中心全館首次聯合國際知名化妝品、快時尚、時尚家居品牌及指定店櫃推出滿仟送佰回饋，期間還有會員卡、聯名卡、指定業種加碼、滿額集心送等活動，消費最高可享滿6,000元送1,200元，高達20%的現金回饋為台南百貨業之冠。
消費者持會員紡卡在A1、A2館指定店櫃消費可享多重回饋，其中13日起至23日可享滿3,000元加送200元商品抵用券，13日起至26日可享指定業種加碼回饋滿6,000元送200元商品抵用券;17日起至23日推出會員點數大回饋，期間分別可用會員點數200點、350點兌換100元商品抵用券、200元商品抵用券，在南紡購物中心APP上則可以800點換500元商品抵用券;南紡聯名卡於預購及正檔首7日推出全館刷滿6,000元送200元商品提貨單。
全館13日起至11月16日舉辦「心心集樂趣 滿額集心送」，民眾凡持會員紡卡在A1、A2館指定店櫃消費滿1,000元送1顆心(可累贈)，集滿指定心數可兌換商品抵用券、美妝保養品、瓦城500元抵用券等好禮，集滿3心可以划算價格加購家電、鍋具、運動用品、寢具、餐飲優惠券等好禮;檔期首4日推出加碼回饋，消費滿11,000元加送8顆心，另外28日還有「超級有心5倍送」，當日消費每滿1,000元就送5顆心，以上活動內容依現場公告為準。