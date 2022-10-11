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南臺灣百貨業周慶開打南紡業績上看16億 20%回饋誠意十足

▲南紡購物中心13日展開8周年慶，誓言力拼16億營業額（圖／記者林怡孜攝，2022,10,11）
▲南紡購物中心13日展開8周年慶，誓言力拼16億營業額（圖／記者林怡孜攝，2022,10,11）

記者林怡孜/台南報導

2022-10-11 16:17:53

台南百貨周年慶相繼開打，由新光三越中山店106日點燃戰火後，南紡購物中心也將於10月13日起展開為期1個多月的8周年慶，力拚16億元業績。今(11)日下午南紡購物中心舉辦週年慶誓師大會，總經理莊景堯、副總經理楊鈵彥及各部門營運事業主管上台鼓舞全體同仁士氣，並刺破寫著「突破16億」的氣球，誓言達到16億元業績目標。

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▲南紡購物中心全館推出滿仟送佰，20%現金回饋要讓消費者有感（圖／記者林怡孜攝，2022,10,11）
▲南紡購物中心全館推出滿仟送佰，20%現金回饋要讓消費者有感（圖／記者林怡孜攝，2022,10,11）
莊景堯表示，南紡購物中心邁入第8年週年慶，這時候也是台灣重啟國門之時，今年的回饋誠意滿滿，消費滿6,000元就送1,200，要讓鄉親有感，20%的現金回饋絕對是台南百貨最棒的優惠。今年的週慶業績目標為16億元，如果順利達標，今年整體業績可望突破80億元。在疫情之中能有這樣的成績難能可貴，非常感謝消費者長期以來的支持，以及全體同仁的努力。


南紡購物中心全館首次聯合國際知名化妝品、快時尚、時尚家居品牌及指定店櫃推出滿仟送佰回饋，期間還有會員卡、聯名卡、指定業種加碼、滿額集心送等活動，消費最高可享滿6,000元送1,200元，高達20%的現金回饋為台南百貨業之冠。


消費者持會員紡卡在A1A2館指定店櫃消費可享多重回饋，其中13日起至23日可享滿3,000元加送200元商品抵用券，13日起至26日可享指定業種加碼回饋滿6,000元送200元商品抵用券;17日起至23日推出會員點數大回饋，期間分別可用會員點數200點、350點兌換100元商品抵用券、200元商品抵用券，在南紡購物中心APP上則可以800點換500元商品抵用券;南紡聯名卡於預購及正檔首7日推出全館刷滿6,000元送200元商品提貨單。


全館13日起至1116日舉辦「心心集樂趣 滿額集心送」，民眾凡持會員紡卡在A1A2館指定店櫃消費滿1,000元送1顆心(可累贈)，集滿指定心數可兌換商品抵用券、美妝保養品、瓦城500元抵用券等好禮，集滿3心可以划算價格加購家電、鍋具、運動用品、寢具、餐飲優惠券等好禮;檔期首4日推出加碼回饋，消費滿11,000元加送8顆心，另外28日還有「超級有心5倍送」，當日消費每滿1,000元就送5顆心，以上活動內容依現場公告為準。

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