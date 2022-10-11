南臺灣百貨業周慶開打南紡業績上看16億 20%回饋誠意十足

台南百貨周年慶相繼開打，由新光三越中山店 10 月 6 日點燃戰火後，南紡購物中心也將於10月 13 日起展開為期 1 個多月的 8 周年慶，力拚 16 億元業績。今 (11) 日下午南紡購物中心舉辦週年慶誓師大會，總經理莊景堯、副總經理楊鈵彥及各部門營運事業主管上台鼓舞全體同仁士氣，並刺破寫著 「突破16億」的氣球， 誓言達到 16 億元業績目標。

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▲南紡購物中心全館推出滿仟送佰，20%現金回饋要讓消費者有感（圖／記者林怡孜攝，2022,10,11）

莊景堯表示，南紡購物中心邁入第 8 年週年慶，這時候也是台灣重啟國門之時，今年的回饋誠意滿滿，消費滿 6,000 元就送 1,200 ，要讓鄉親有感， 20% 的現金回饋絕對是台南百貨最棒的優惠。今年的週慶業績目標為 16 億元，如果順利達標，今年整體業績可望突破 80 億元。在疫情之中能有這樣的成績難能可貴，非常感謝消費者長期以來的支持，以及全體同仁的努力。

南紡購物中心全館首次聯合國際知名化妝品、快時尚、時尚家居品牌及指定店櫃推出滿仟送佰回饋，期間還有會員卡、聯名卡、指定業種加碼、滿額集心送等活動，消費最高可享滿 6,000 元送 1,200 元，高達 20% 的現金回饋為台南百貨業之冠。

消費者持會員紡卡在 A1 、 A2 館指定店櫃消費可享多重回饋，其中 13 日起至 23 日可享滿 3,000 元加送 200 元商品抵用券， 13 日起至 26 日可享指定業種加碼回饋滿 6,000 元送 200 元商品抵用券 ;17 日起至 23 日推出會員點數大回饋，期間分別可用會員點數 200 點、 350 點兌換 100 元商品抵用券、 200 元商品抵用券，在南紡購物中心 APP 上則可以 800 點換 500 元商品抵用券 ; 南紡聯名卡於預購及正檔首 7 日推出全館刷滿 6,000 元送 200 元商品提貨單。