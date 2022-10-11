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許淑華競總徵蔡培慧車號　民進黨：請國民黨解釋是否威嚇

▲許淑華競總副主委林昆熠於Line群組公開徵求蔡培慧座車車號，引發關注。（圖／記者葉政勳攝）
▲許淑華競總副主委林昆熠於Line群組公開徵求蔡培慧座車車號，引發關注。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-11 16:29:42

針對國民黨南投縣長參選人許淑華競選總部副主委林昆熠於Line群組公開徵求民進黨南投縣長參選人蔡培慧座車車號一事，民進黨發言人謝子涵今（11）日下午表示，許淑華日前才公開在臉書呼籲還給人民一場乾淨的選舉，結果其競選幹部就探詢蔡培慧座車車號，請問許淑華是否知情？呼籲許淑華向南投縣民說清楚，也要請問國民黨主席朱立倫，是否認同這種在選舉中疑似威嚇的行為？

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▲許淑華競總副主委林昆熠於Line群組公開徵求蔡培慧座車車號，引發關注。（圖／民進黨提供）
▲許淑華競總副主委林昆熠於Line群組公開徵求蔡培慧座車車號，引發關注。（圖／民進黨提供）
謝子涵指出，林昆熠過去曾被媒體披露，涉及暴力事件，現在還公然在300多人的地方群組徵求對手的座車車號，要大家把蔡培慧去草屯保安宮的座車跟車牌號碼po上來，事後還瞎扯是要安排貴賓車位。

謝子涵說，許淑華團隊成員如此明目張膽地做出侵犯個人隱私的行為，也更加讓人懷疑是否想藉由掌握蔡培慧的行蹤，來對其支持者進行後續施壓，進而在地方產生寒蟬效應，讓支持蔡培慧的聲音全面消失。

謝子涵表示，如此行徑無疑是大開民主倒車，這樣的選舉難道就是許淑華口中乾淨的選舉嗎？請許淑華勿放任競選幹部做出敗壞選風的不當行為，南投需要的是一個正直、有誠信的縣長，呼籲許淑華儘速出面說明，不要再用「造謠」、「抹黑」等政治語言含糊帶過，讓南投鄉親繼續生活在這種威脅恐嚇之下。

蔡培慧也說，這2天她睡得非常不好，除了擔心自己，更擔心團隊人員，與媽媽通話的時候，重複最多的總是「我沒事，一切都很好不用擔心」。

蔡培慧表示，早在半年前就不斷地被提醒要小心安全，自己一直都秉持樂觀的態度看待，也相信對手會像她自己說的南投人要乾淨的選舉，更應以身作則。

蔡培慧表示，前天下班後收到鄉親們的訊息，真的嚇了一跳，尤其對方的背景以及過去選舉、衝突的事蹟真的讓人很難放下心，團隊與支持者個個人心惶惶。

蔡培慧表示，台灣是自由民主的國家，任何人都不該被受到旁敲側擊的壓力，尤其南投人無可替代的就是純樸實在又善良的特質，她表示，即使顛簸，仍會勇敢繼續走下去，唯有下架黑金與家族政治，南投才會改變。

▲蔡培慧表示，前天下班後收到鄉親們的訊息，真的嚇了一跳，尤其對方的背景以及過去選舉、衝突的事蹟真的讓人很難放下心。（圖／翻攝自蔡培慧臉書）
▲蔡培慧表示，前天下班後收到鄉親們的訊息，真的嚇了一跳，尤其對方的背景以及過去選舉、衝突的事蹟真的讓人很難放下心。（圖／翻攝自蔡培慧臉書）

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