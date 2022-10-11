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自以為浪漫？網公認「10大追愛行為」超不OK：好感全沒了

▲邱澤與許瑋甯合作《當男人戀愛時》假戲真做，熱戀1年登記結婚，不過劇中「阿成」的跟蹤行為，在現實中恐沒那麼吃香。（圖／金盞花大影業提供）
▲邱澤與許瑋甯合作《當男人戀愛時》假戲真做，熱戀1年登記結婚，不過劇中「阿成」的跟蹤行為，在現實中恐沒那麼吃香。（圖／金盞花大影業提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-11 17:58:57

電影《當男人戀愛時》男女主角假戲真做，藝人邱澤與許瑋甯因合作該部電影步入婚姻，還有網友惡搞維基百科將該片改為「紀錄片」。劇中阿成、浩婷的追愛情節讓人看了甜滋滋，不過也引發一波批評聲浪，直指這種「台式浪漫」是一種「人身侵犯」，在追求對方時最怕錯把糾纏當浪漫。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查讓人最感到困擾的追求行為，男主角「阿成」在劇中的跟蹤就是最雷行為，在現實生活中，極高機率會被當作噁男，甚至直接報警。

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🟡No.1 跟蹤
喜歡一個人時時刻刻都想知道對方的行蹤，但太過偏激的方法，像是尾隨、跟蹤對方，反而會造成對方不適和困擾。《跟蹤騷擾防制法》在今年上路，對於喜歡的人，千萬不要以身試法，除了會對印象造成大扣分，還有可能會觸犯法律，網友也公認跟蹤一點都不浪漫：「被尾隨過，真的嚇到不行」、「發現被跟蹤，馬上封鎖」。

🟡No.2 一哭二鬧三上吊
不願意交往或是有任何不合意的地方就威脅對方，甚至以死相逼來提出無理的要求，只會讓人感到害怕和困擾，甚至會覺得被情感勒索，只會因感到害怕而疏遠，網友分享經驗提到：「本來很有好感，結果有紛爭的時候超可怕，直接退」、「完全就是恐怖情人，追求時期就這樣，在一起後一定變本加厲」。

🟡No.3 當眾公開告白
告白應該是一件很浪漫的事情，但在還沒有確認彼此心意之前，當眾告白反而可能讓人感到難堪，害對方桃花被斬光、影響行情，還可能導致現場超級尷尬，「拒絕過當眾告白，結果對方生氣，超無語」、「退不給對方面子，進又違背自己良心」，在沒有十足的把握下，千萬不要冒然當眾示愛。

🟡No.4 堅持接送
堅持要接對方上下班或是去任何地方，甚至被追求者婉拒後，還直接到現場等候，這種自以為貼心的行為，不只讓人無法隨心所欲，也會感覺行蹤被完全掌握很不舒服。

🟡No.5 硬要請客
很多人誤會請吃飯或是花錢是一種喜歡的表現，但在對方拒絕被請客後，仍然私自決定，不給對方付錢的機會，這樣的行為會讓人感到很有負擔，反而不敢再有後續相處，「尤其是不問你吃什麼，自己決定的」、「覺得AA才是應該的，一直被請真的會不想再出去」。 

🟡No.6 喜歡肢體接觸
有個說法是透過肢體接觸能看出對方有沒有「意思」，所以不少人在追愛的過程，總喜歡透過肢體接觸來驗證是否有機會發展，但是在還沒在一起之前，過度快速發展或是像摟腰、擁抱等誇張的肢體接觸，只會讓對方覺得被吃豆腐，感到十分不舒服，就有網友直言：「被摟腰過，直接掰掰」。

🟡No.7 控制欲超強
還沒交往就出現過度關心和保護，像是找不到人就奪命連環Call，甚至要完全掌握對方的行蹤，或是過度限制一堆沒必要的規定，不能穿太露、不能跟異性出門等等，這樣的行為會讓人非常反感，因為根本就還沒有在一起，「真的沒有立場管那麼多」、「控制狂到讓人很不舒服」、「就算曖昧也沒資格管那麼多」。

🟡No.8 到處宣傳要追
不斷跟共同朋友放話說要追求誰，甚至很有信心表示一定會追到，甚至讓外人誤會兩個人已經在一起，這樣的行為很容易造成困擾，「根本不喜歡對方，對方還到處說，導致大家都以為在一起」。

🟡No.9 一直去探班
不少人認為在上班時，見到對方帶點心來探班很暖心，但如果探班的次數太過頻繁，反而會讓對方覺得工作被打擾，也會害對方在職場上尷尬，就算真的要去探班，給個小點心閒聊幾句就應該離開，太長時間的聊天，反而會造成反效果。

🟡No.10 狂向身邊人打聽消息
直接變身徵信社，瘋狂地向對方的親友打聽消息，家世背景、學歷，甚至是小道消息都不輕易放過。這樣瘋狂打探，甚至是挖秘密的行為，不只讓被追求者感到不舒服之外，也會造成被追求者身邊的人困擾，讓被追求者難做人，反而對你失去好感，網友也點出「身世調查真的很煩」。

▲十大讓追求者感到困擾的行為。（圖／網路溫度計提供）
▲十大讓追求者感到困擾的行為。（圖／網路溫度計提供）

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