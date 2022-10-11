科技導入醫療 基因檢測新利器「液態切片」不須開刀

57 歲小美 ( 化名 )去年 罹患乳癌，治療後又確診肺癌，接受第 2 代標靶治療後做了影像醫學檢查，發現肺癌細胞有轉移顱內現象。臨床醫師懷疑小美體內的癌細胞對藥物已產生抗藥性，而且轉移大腦部位。因病灶檢體取得不易，無法進行檢測，經過醫療團隊討論後決定使用核心實驗室的液態切片進行次世代基因定序檢測，過程不需開刀，不但確認第 2 代標靶治療常見的抗藥性基因突變，還找出小美適合使用的第 3 代標靶藥物，目前使用單一藥物治療，病情穩定，且無再轉移情況。

我是廣告 請繼續往下閱讀

奇美醫學中心精準醫學核心實驗室主任李健逢醫師表示，基因可以掌握癌症特性，且為決定癌症用藥的核心關鍵。今 (111) 年 3 月，奇美精準醫學核心實驗室與全球定序儀器製造商 illumina 合作，率先引進突破性「高敏感度微量腫瘤液態切片檢測」儀器，只需 2 管血、 10 個工作天內即可獲得 523 個微量腫瘤基因檢測報告。奇美精準醫學核心實驗室使用血液檢體，再靈活運用血液與組織檢體與多元檢測方法突破個別的檢驗限制、一次提供 523 個基因定序結果，協助醫師診斷及規劃個人化用藥完整基因資訊。

奇美醫學中心首席醫療副院長田宇峯也提到，個人化的醫療除了基因檢測以外，代謝體檢測也是相當重要。涵蓋維生素、脂肪酸與微量元素等多項檢測，完整評估營養狀態，精準補充缺乏的營養素並避免過量補充而導致副作用。像是癌症病人的抗癌旅途中，常常因為使用化療藥物導致許多微營養素的缺乏 ( 如使用 pemetrexed 化療藥物，常造成葉酸的缺乏 ) ，對於生活品質有相當影響，若適當補充缺乏的微營養，可以改善原本的症狀，同時也可減少化療相關的神經病變。