2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

科技導入醫療 基因檢測新利器「液態切片」不須開刀

▲奇美醫學中心首席醫療副院長田宇峯(左四)、奇美醫學中心精準醫學核心實驗室主任李健逢(右四)與精準醫學核心實驗室團隊合影（圖／記者林怡孜攝，2022,10,11）
▲奇美醫學中心首席醫療副院長田宇峯(左四)、奇美醫學中心精準醫學核心實驗室主任李健逢(右四)與精準醫學核心實驗室團隊合影（圖／記者林怡孜攝，2022,10,11）

記者林怡孜/台南報導

2022-10-11 17:07:58

57歲小美(化名)去年罹患乳癌，治療後又確診肺癌，接受第2代標靶治療後做了影像醫學檢查，發現肺癌細胞有轉移顱內現象。臨床醫師懷疑小美體內的癌細胞對藥物已產生抗藥性，而且轉移大腦部位。因病灶檢體取得不易，無法進行檢測，經過醫療團隊討論後決定使用核心實驗室的液態切片進行次世代基因定序檢測，過程不需開刀，不但確認第2代標靶治療常見的抗藥性基因突變，還找出小美適合使用的第3代標靶藥物，目前使用單一藥物治療，病情穩定，且無再轉移情況。

我是廣告 請繼續往下閱讀

奇美醫學中心精準醫學核心實驗室主任李健逢醫師表示，基因可以掌握癌症特性，且為決定癌症用藥的核心關鍵。今(111)3月，奇美精準醫學核心實驗室與全球定序儀器製造商illumina合作，率先引進突破性「高敏感度微量腫瘤液態切片檢測」儀器，只需2管血、10個工作天內即可獲得523個微量腫瘤基因檢測報告。奇美精準醫學核心實驗室使用血液檢體，再靈活運用血液與組織檢體與多元檢測方法突破個別的檢驗限制、一次提供523個基因定序結果，協助醫師診斷及規劃個人化用藥完整基因資訊。


奇美醫學中心首席醫療副院長田宇峯也提到，個人化的醫療除了基因檢測以外，代謝體檢測也是相當重要。涵蓋維生素、脂肪酸與微量元素等多項檢測，完整評估營養狀態，精準補充缺乏的營養素並避免過量補充而導致副作用。像是癌症病人的抗癌旅途中，常常因為使用化療藥物導致許多微營養素的缺乏(如使用pemetrexed化療藥物，常造成葉酸的缺乏)，對於生活品質有相當影響，若適當補充缺乏的微營養，可以改善原本的症狀，同時也可減少化療相關的神經病變。


李健逢醫師表示，奇美精準醫學中心今(111)年新成立的癌症基因檢測諮詢門診，希望可以與病友做到雙向溝通，共同規劃醫療決策中重要的第一步「癌症基因檢測」，同時在門診中提供肺癌病友免付費的肺癌常見用藥基因檢測，只要預約諮詢門診即可評估是否適合進行檢驗，不會造成病友大的經濟負擔。奇美醫學中心今(111)6月開啟癌症基因檢測諮詢門診，截至9月底已有72位病人求診，醫師依病人的病況以及過去的檢查與藥物使用做個人化評估，提供病人更完整、更人性化的諮詢服務。

俄空襲破壞烏電網！歐洲能源拉警報　民眾恐慌性搶購木柴

台鐵海線通車100週年！DT668蒸汽火車風華再現

世界安寧日 奇恩病房14周年 在最後一段路保有生命的尊嚴

勿因不適而放棄 肺癌治療搭配中醫調理大幅減輕副作用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀