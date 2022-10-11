科技導入醫療 基因檢測新利器「液態切片」不須開刀

我是廣告 請繼續往下閱讀
奇美醫學中心精準醫學核心實驗室主任李健逢醫師表示，基因可以掌握癌症特性，且為決定癌症用藥的核心關鍵。今(111)年3月，奇美精準醫學核心實驗室與全球定序儀器製造商illumina合作，率先引進突破性「高敏感度微量腫瘤液態切片檢測」儀器，只需2管血、10個工作天內即可獲得523個微量腫瘤基因檢測報告。奇美精準醫學核心實驗室使用血液檢體，再靈活運用血液與組織檢體與多元檢測方法突破個別的檢驗限制、一次提供523個基因定序結果，協助醫師診斷及規劃個人化用藥完整基因資訊。
奇美醫學中心首席醫療副院長田宇峯也提到，個人化的醫療除了基因檢測以外，代謝體檢測也是相當重要。涵蓋維生素、脂肪酸與微量元素等多項檢測，完整評估營養狀態，精準補充缺乏的營養素並避免過量補充而導致副作用。像是癌症病人的抗癌旅途中，常常因為使用化療藥物導致許多微營養素的缺乏(如使用pemetrexed化療藥物，常造成葉酸的缺乏)，對於生活品質有相當影響，若適當補充缺乏的微營養，可以改善原本的症狀，同時也可減少化療相關的神經病變。
李健逢醫師表示，奇美精準醫學中心今(111)年新成立的癌症基因檢測諮詢門診，希望可以與病友做到雙向溝通，共同規劃醫療決策中重要的第一步「癌症基因檢測」，同時在門診中提供肺癌病友免付費的肺癌常見用藥基因檢測，只要預約諮詢門診即可評估是否適合進行檢驗，不會造成病友大的經濟負擔。奇美醫學中心今(111)年6月開啟癌症基因檢測諮詢門診，截至9月底已有72位病人求診，醫師依病人的病況以及過去的檢查與藥物使用做個人化評估，提供病人更完整、更人性化的諮詢服務。