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許淑華論文抄襲案　逢甲定調「不當引述」毋須撤銷學位

▲國民黨南投縣長參選人許淑華捲進碩論抄襲風波，逢甲大學認定雖有瑕疵，但未達撤銷學位程度。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.10.11）
▲國民黨南投縣長參選人許淑華捲進碩論抄襲風波，逢甲大學認定雖有瑕疵，但未達撤銷學位程度。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.10.11）

記者顏幸如／南投報導

2022-10-11 18:06:292022-10-11 18:54:07

國民黨南投縣長參選人許淑華碩士學位論文被指抄襲案，逢甲大學歷時兩個月審查，確認許淑華論文雖涉及「不當引述」，但學位論文完成於關係人謝百傑研究報告公布之先，認定未達違反學術倫理情節重大應予撤銷學位之程度，要求許淑華應在本學期內完成學位論文修正，並送交學校備查。

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參選南投縣長的國民黨立委許淑華被對手蔡培慧指控，其碩士論文「公部門結合地方文化創意產業發展之研究─以南投市為例」，與2008年時任南投市公所專員謝百傑的研究報告「從政府治理談文化創意產業的發展─以南投市產業文化推廣為例」有7成雷同之處。除了許淑華8月2日發文請母校逢甲大學釐清，民進黨南投縣議員參選人曾琮愷，也親自到逢甲大學具名檢舉。

▲民進黨南投縣議員參選人曾琮愷，親自到逢甲大學具名檢舉許淑華論文抄襲。（圖／翻攝曾琮愷臉書，2022.10.11）
▲民進黨南投縣議員參選人曾琮愷，親自到逢甲大學具名檢舉許淑華論文抄襲。（圖／翻攝曾琮愷臉書，2022.10.11）
逢甲大學今發佈「許淑華碩士學位論文疑似違反學術倫理案件」審定結果說明，指該案由經營管理學院組成「學位論文違反學術倫理審定委員會」，完成審定程序後，認定許淑華的學位論文涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大之程度，許淑華應於本學期內（111 學年度上學期）完成學位論文修正，並送交學校備查。

校方表示，8月4日起陸續接獲具名檢舉許淑華碩士論文疑似抄襲案件，教務處8月12日完成形式要件審查，正式成案並發函經營管理學院，經營管理學院於10天內由院長召集，聘任3位校外學者專家（其中包含一位具法律背景）、2位校內教授組成審定委員會，共召開4次審查會議，期間指導教授、許淑華及謝百傑除提出書面說明及相關佐證資料，並出席審查會議、進行口頭說明及答詢，逐字稿均經當事人確認簽名。會議過程全程錄影，委員均簽署保密和迴避聲明書，且針對各自專業領域提出報告，過程嚴謹。

審定報告內容指出，經審視許淑華學位論文（共計227頁）與關係人研究報告（共計32 頁）兩者內容、章節之安排，及其論文核心包含研究動機、研究問題、研究目的、研究方法、訪談資料分析及研究發現等，皆有差異。此外，許淑華學位論文完成於謝百傑研究報告公布之先。

基於審定委員之共識決，判定該論文之原創應屬許淑華，惟許淑華的學位論文仍存有引用瑕疵情事，涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大應予撤銷學位之程度，因此審定委員會依權責做出「許淑華於本學期內（111 學年度上學期）完成學位論文修正，並送交學校備查」之決議。

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