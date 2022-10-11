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論文風波定案！許淑華：不必刻意捍衛、清白一直都在

▲許淑華強調自己的清白一直都在，如今論文風波結束了，希望對她的相關攻擊到此為止。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.10.11）
▲許淑華強調自己的清白一直都在，如今論文風波結束了，希望對她的相關攻擊到此為止。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.10.11）

記者顏幸如／南投報導

2022-10-11 18:42:262022-10-11 18:48:49

立委許淑華碩論爭議事件，母校逢甲大學定調雖有「不當引述」，但只須限期修正不必撤銷學位。許淑華獲悉後表示，論文大部份內容是自己寫的，她的「清白一直都在，不需要刻意捍衛，不需要政黨力挺」；論文檢舉人曾琮愷認為，校方已明確指出許淑華論文有32頁不當引述，如果許淑華沒在期限前修正論文，還是存在重大瑕疵。

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得知逢甲大學公布論文審議結果，許淑華第一時間接到許多恭喜電話，指歷經重重經波折，終於還給她清白公道。但許淑華認為，從被質疑碩士論文涉嫌高比例抄襲以來，她針對部分引述不當已公開道歉，但大部分內容是自己寫的，清白一直都在，不需要刻意捍衛、不需要政黨力挺，也謝謝相信她的支持者。

許淑華批評有心人為了縣長選舉、為了轉移林智堅論文門的焦點，刻意質疑她的碩士論文，如今論文通過學校的學術倫理審查，給了具有「法律效力」的證明，證明她的論文是原創。

許淑華說，自己更在乎的是南投縣民福祉，希望外界將眼光放在南投的發展願景，如今論文風波結束，希望對她的相關攻擊到此為止，她不需要採取提告方式，遏止「意圖使人不當選」的誹謗。

▲民進黨南投縣議員參選人曾琮愷，另檢舉許淑華論文侵犯人事行政總處的著作財產權。（圖／翻攝曾琮愷臉書，2022.10.11）
▲民進黨南投縣議員參選人曾琮愷，另檢舉許淑華論文侵犯人事行政總處的著作財產權。（圖／翻攝曾琮愷臉書，2022.10.11）
許淑華競選對手蔡培慧認為，依照台大標準、正常的標準，超過20%就是抄襲，許淑華的論文多則70%、少則20%，逢甲大學顯然認為是有爭議的、所以提出了很多要求，許淑華的論文，顯然還有很多的關卡要突破。

蔡培慧陣營發言人、論文檢舉人曾琮愷則表示，雖然比對系統有71%的相似度，但還是相信逢甲大學的審查結果。另關於許淑華論文與行政院人事行政總處研習論壇，所刊登的文章〈公民社會與地方文化產業發展之研究-以南投縣茶藝文化為例〉的高度相似度部分，是否侵犯人事行政總處的著作財產權，也還在審查中。

曾琮愷認為，雖然許淑華保住學位，但是論文的嚴重瑕疵，也被逢甲大學學倫會認證，且對於是否要求下屬提供文章，與侵權部分，許淑華都沒說明清楚，他仍期待許淑華回應相關爭議，也要看她這學期是否可以補正不當引述之處，不然論文依舊存在重大瑕疵。

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