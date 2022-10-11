論文風波定案！許淑華：不必刻意捍衛、清白一直都在

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許淑華批評有心人為了縣長選舉、為了轉移林智堅論文門的焦點，刻意質疑她的碩士論文，如今論文通過學校的學術倫理審查，給了具有「法律效力」的證明，證明她的論文是原創。
許淑華說，自己更在乎的是南投縣民福祉，希望外界將眼光放在南投的發展願景，如今論文風波結束，希望對她的相關攻擊到此為止，她不需要採取提告方式，遏止「意圖使人不當選」的誹謗。
許淑華競選對手蔡培慧認為，依照台大標準、正常的標準，超過20%就是抄襲，許淑華的論文多則70%、少則20%，逢甲大學顯然認為是有爭議的、所以提出了很多要求，許淑華的論文，顯然還有很多的關卡要突破。
蔡培慧陣營發言人、論文檢舉人曾琮愷則表示，雖然比對系統有71%的相似度，但還是相信逢甲大學的審查結果。另關於許淑華論文與行政院人事行政總處研習論壇，所刊登的文章〈公民社會與地方文化產業發展之研究-以南投縣茶藝文化為例〉的高度相似度部分，是否侵犯人事行政總處的著作財產權，也還在審查中。
曾琮愷認為，雖然許淑華保住學位，但是論文的嚴重瑕疵，也被逢甲大學學倫會認證，且對於是否要求下屬提供文章，與侵權部分，許淑華都沒說明清楚，他仍期待許淑華回應相關爭議，也要看她這學期是否可以補正不當引述之處，不然論文依舊存在重大瑕疵。