鄧紫棋遭爆「已領證結婚」！工作室回應了：我怎都不知道
31歲香港女歌手鄧紫棋，與交往5年的造型師Mark，被中國狗仔爆料，兩人疑似已經領證結婚，並且將在上海定居，引發外界關注，更一舉登上微博熱搜。對此，鄧紫棋的官方工作室也火速發文回應，「我們怎麼都不知道！」
中國狗仔媒體「熱鍋與螞蟻」，日前爆料鄧紫棋與男友Mark「可能已經修成正果領證了」，並指出小倆口確實在去年年底鬧分手，但在今年8月份，鄧紫棋生日時，Mark有PO出兩人恩愛的合照，並預計將移居上海。
對此，鄧紫棋的工作室，就在今（11）日晚間於官方微博上PO文「什麼？解解領證了？我們怎麼都不知道？」不僅以幽默的語氣否認結婚傳聞，更嘲諷該媒體「『疑似』報導害人不淺喔。」
貼文曝光後，粉絲們才放心的紛紛留言笑嘲，「你好快！我滴超人！」、「妖言惑眾原來不只路西法」、「這熱度不宣傳一下專輯，可惜了」、「嚇死我了」、「明明就是和我結婚了」、「姐姐昨天還親我呢」、「鄧紫棋在我旁邊打王者，我怎麼不知道她領證了？」
事實上，鄧紫棋過去鬧出情變時，就有公開駁斥，「別吃瓜了，沒營養！」再加上今年8月的新專輯《啟示錄》，就特別找來男友Mark客串演出MV，IG上也依舊充滿和男友的甜蜜合照，感情進展狀況備受關注。（編輯：詹鎰睿）