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台烏國會友好協會成立　烏克蘭議員月底訪台

▲台灣與烏克蘭國會議員友好協會今日舉行成立大會，協會會長黃世杰透露烏克蘭議員將於本月底訪台。（圖／黃世杰辦公室提供）
▲台灣與烏克蘭國會議員友好協會今日舉行成立大會，協會會長黃世杰透露烏克蘭議員將於本月底訪台。（圖／黃世杰辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-10-11 21:37:50

民進黨立委黃世杰今（11）日成立「台灣與烏克蘭國會議員友好協會」，除了多位跨黨派立委出席表達支持外，現場也與烏克蘭國會友台小組視訊連線，隨著台、烏國會間的友誼日漸升溫，雙方對此有明確共識，期待促進更多政府、民間交流，未來除了互訪外，也朝互設代表處方向努力，另透露月底將在台舉辦的「世界民主運動全球大會」，屆時烏克蘭議員也將訪台出席。

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台灣與烏克蘭國會議員友好協會成立大會，現場出席包括立法院秘書長林志嘉、外交部次長俞大㵢、外貿協會副秘書長李惠玲及在台烏克蘭人Dr. Komarov擔任致詞嘉賓，對烏克蘭表達支持，也對民主盟友間的合作交流樂觀其成。過程中烏克蘭友台小組原定由主席梅列日科（Olexandr Merezhko）代表致詞，但因網路收訊不良，改由烏克蘭國會議員克莉曼科（Yulia Klymenko）、克尼亞哲斯基（Mykola Kniazhytsky）致詞。

擔任台烏國會友好協會會長的黃世杰提到，俄羅斯昨日報復性對烏克蘭發射飛彈，造成建築損毀及許多人員傷亡，邀請與會來賓默哀一分鐘，共同為烏克蘭祈禱，盼望烏克蘭能夠早日恢復和平、重建美麗的家園。

黃世杰表示，會結識主席梅列日科主，是今年7月陪同立法院長游錫堃出訪歐洲，經過立陶宛國會歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯（Zygimantas Pavilionis）介紹，跟梅列日科建立聯繫管道，開始在各自國會籌組聯誼小組。

黃世杰說明，台灣立法院目前已有41位跨黨派立委入會，超過國會總席次的三分之一，共同表達對烏克蘭的友好與聲援。烏克蘭友台小組的成立過程則是幾經波折，雖然程序尚未完備，但友台小組已展開實質運作，未因中國施壓，影響成員發展台烏友誼的決心。

黃世杰也透露，本月底烏克蘭國會議員克莉曼科等人，將來台參加「世界民主運動全球大會」，期待屆時透過面對面交流，讓挺台烏克蘭友人更熟悉台灣。

克莉曼科透過視訊指出，因為烏克蘭遭受飛彈攻擊，導致主席梅列日科連線訊號不佳，很遺憾這就是烏克蘭近來的日常。今天非常高興看到大會成立，烏克蘭正在以肉身抵擋攻擊跟作戰，台灣則是進行政治上的作戰，呼籲全球民主國家要團結起來，共同捍衛民主自由的未來，持續努力打造全新世界民主秩序。

克莉曼科也說明，非常期待月底能到台灣跟立委互動，深化政治、商業、文化間的交流。並感謝台灣支持烏克蘭，烏克蘭友台小組不畏中國威脅跟干預，將持續拓展與台灣的雙邊關係。克尼亞哲斯基表示，如同各位所知，烏克蘭正面對飛彈及軍事攻擊，他所處的環境不是太好，不過非常感謝台灣對烏克蘭的支持。他認為這並不只是烏俄間的事情，更是一場民主與威權的戰爭，台烏應該要更緊密相互合作。

克尼亞哲斯基也提到，接下來烏克蘭友台小組要準備到台灣參與活動，主席跟他都非常支持台灣在國際上的參與。兩國將持續合作，共同努力維護民主對抗威權主義。盼望台灣跟烏克蘭可以持續推動夥伴關係，加深彼此友誼，共同努力維護民主，並且對抗威權及專制的體制。

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