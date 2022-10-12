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高球／怪風攪局!　職業新兵異軍突起暫居首位

▲第一回合職業新秀蔡雨達70桿(-2)暫並列第一(官方提供)
▲第一回合職業新秀蔡雨達70桿(-2)暫並列第一(官方提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2022-10-12 03:25:50

總獎金台幣300萬元的2022仰德菁英公開賽在再興高爾夫俱樂部開打，強勁風勢中，因選手狀況多，延長了擊球時間，以致在天黑前，有18位選手未賽完，在已賽完的126位選手，僅半個月的職業新兵蔡雨達的鐵桿與推桿發揮水準，打出低於標準桿兩桿的70桿，與推桿佳的何祐誠暫並列首位。林文堂丶詹世昌丶黃議增與王偉軒同以71桿，暫並居第三位。

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新竹地區東北季風風勢強勁，讓選手們吃足苦頭，擊球多被吹得歪來歪去，常出現OB出界球，需重新補球的狀況很多，以致於擊球時間延長，最後打到天黑傍晚5:47停賽；全場已賽完的126位選手中，只有六位打出低於標準桿的紅字成績。

今天第二回合維持原本開球時間，不過首回合未打完的六組18位選手自上午7點從未賽完的洞與位置處開球，最多的是要再繼續完成三個洞，完成首回合後，即繼續進行第二回合。

蔡雨達打出五隻小鳥及三個柏忌，五鳥中有兩個是在五桿長洞賺到的，另外三鳥都是切桿上果嶺，距洞3-5呎的小鳥推桿；他表示是開球穩，鐵桿更發揮水準，有14個洞成功打上果嶺，推桿普普31推。

他說：「風很大，開球打抗風的低球求穩，盡量減少失誤，是打出不錯成績的主因；另外因為風強草乾，果嶺速度很快，很合我的口味！」

21歲的蔡雨達今年自美返台後，甫於上月29日以排名第一（總桿成績低於標準桿10桿）通過在老爺球場舉行的職業球員考試；此場比賽他獲得推荐名額，是他的職業賽處女秀。

何祐誠首回合也是五鳥三柏忌，他自第10洞出發，一下場就連抓三鳥，除了第10洞是7呎小鳥推桿，其他兩洞都是OK小鳥；另外兩記小鳥分別在第9及第17洞兩個五桿長洞抓下。

他表示，風非常大，練習日時特別多練了一些抗風低球，首回合的推桿準度高，28推；他說：「因風大，推桿盡量保持距離手感，先求推在洞邊，減少失誤與三推。」他開球木桿只失誤了四個洞未成功打上球道，而且只失誤打在球道邊；另有11個洞成功打上果嶺。

10月初甫拿下台灣三商名人賽大賽冠軍的詹世昌，則繳出四鳥三柏忌的成績，在強風吹襲下交出這成績，他已覺得還不錯了！他說：「已經好多年沒在這麼大的風勢下打球比賽了！」四鳥中以第八洞的36呎長推桿最漂亮。

「台灣一哥」林文堂也是抗風高手，首回合同樣也打出四鳥三柏忌，雖然開球木桿只有九個洞成功打上球道，不過歪得不多，靠切桿與推桿救了不少球，把握住四個五桿長洞，靠一切一推賺到三隻小鳥，不過18洞31推，希望今天的推桿能再準一點。

此賽也是今年總共14場台巡賽(包含6場肇喜登峰巡迴賽與另8場台巡公開賽) 中的第9場。這場比賽冠軍可得50萬元, 亞軍20萬元；於10/11-14日進行四回合72洞賽程，共有144位選手，包括130位台灣職業好手與14位業餘球員參賽。

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