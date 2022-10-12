MLB／洋基迎季後賽首戰　季中五援軍僅剩兩人出征

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季中分別從奧克蘭運動家以及芝加哥小熊隊交易過來的Montas及Effross，都雙雙受到傷勢影響，本季在洋基隊投了8場先發，防禦率高達6.35的Montas，因為右肩發炎，從9月底就被球隊放進傷兵名單。
Effross季中轉戰洋基隊後，馬上成為牛棚的要角，13場出賽，各收下3次中繼點及救援點，防禦率僅2.13，但他因為右手肘的傷勢，將接受Tommy John韌帶重建手術，不只錯過季後賽，明年賽季也宣布報銷，對於Michael King、Zack Britton跟Chad Green幾位牛棚大將已經因傷缺陣，近期傳出無故練球未到的後援火球男Aroldis Chapman也被踢出名單後，洋基隊的牛棚人手更是捉襟見肘。
從堪薩斯皇家隊交易來的Benintendi，本季被交易到洋基隊後只出賽33場，打擊率從皇家隊的.320下滑到.254，他9月初就因為右手腕的傷勢進傷兵，但是如果洋基隊能順利挺進下一輪，Benintendi跟Montas還有回歸的機會。
除了四位季中援軍外，本季例行賽為洋基隊出賽125場的內野大將DJ LeMahieu也因傷遭割愛，LeMahieu能防守一、二、三壘，並且打出.261/.357/.377的打擊三圍，雖然打擊率創下2011賽季後的新低，但仍是洋基隊陣中相當重要的內野活棋，洋基總教練Aaron Boone指出，因為LeMahieu的右腳指的傷勢依舊有發炎情況，所以對他揮棒的感覺有蠻大的影響，卻也語帶保留的表示後面的輪次還有回歸機會。
雖然好幾位主力球員都因為傷勢趕不上這一輪季後賽，但是洋基隊也不是都是壞消息，8月初就因為左腳骨折高掛免戰牌的老將Matt Carpenter意外在季後賽歸隊，季中撿來打出大驚奇的Carpenter，本季在洋基隊47場比賽打出.305打擊率，進攻指數高達1.139，還轟出15支全壘打，本次回歸也為洋基打線添加一帖大補丸，季末肩膀發炎的守護神Clay Holmes同樣將在季後賽回歸陣中。