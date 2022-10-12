孔曉振結婚示愛「我的唯一」！白紗微露長腿　6萬人狂賀

42歲的「韓劇女神」孔曉振要嫁了！她與小10歲的韓裔美籍歌手Kevin Oh，今年4月認愛，8月火速宣布婚訊，在美國紐約時間10月11日下午在當地舉行非公開婚禮，僅邀請親友出席盛宴，閨蜜嚴志媛、鄭麗媛不遠千里相伴，她也在IG發文分享喜訊，低調曬出婚紗照一角，露出白紗後的一雙美腿，並向老公示愛，寫下結婚宣言「my one and only...i'm ready!」（我的唯一，我準備好了！），迅速吸引6萬多名粉絲按讚獻上祝福。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲孔曉振演出《主君的太陽》等多部韓劇，是男神收割機。（圖／翻攝自孔曉振IG）▲韓裔美籍歌手Kevin，比孔曉振年紀小10歲。（圖／翻攝自孔曉振IG）孔曉振3月在孫藝真婚禮收到捧花，隨即傳出和Kevin Oh交往2年，兩人大方認愛，經過各方考量後，特地選在男方家人所在的美國結婚。曾在韓劇裡多次披上美麗婚紗的孔曉振，這次低調和粉絲分享薄紗禮服，只露出一雙若隱若現的纖細鉛筆腿，旁邊還有一雙運動鞋，應是開心準備換裝中。▲孔曉振的白紗露出一雙纖細長腿。（圖／翻攝自孔曉振IG）▲▼鄭麗媛（上）、嚴志媛將出席孔孝真的婚禮。（圖／鄭麗媛、嚴志媛IG）▲▼鄭麗媛（上）、嚴志媛將出席孔孝真的婚禮。（圖／鄭麗媛、嚴志媛IG）為了保護隱私，孔曉振經紀公司發表官方聲明，表示小倆口只邀雙方親友參與婚禮，不過閨密嚴志媛、鄭麗媛都飛往當地祝賀，唯獨昔日好友孫淡妃，傳出與孔曉振鬧翻，應會缺席婚禮，今年都未現身對方大婚的好日子，讓外界感到惋惜。孔孝真結婚！演藝圈女神們下班趕去喝喜酒 婚紗照超神祕孫藝真捧花好神！孔曉振沾好運 閃嫁小10歲嫩男歌手爆乳國旗女郎擠出渾圓美胸許願！2萬粉瞬間「世界和平」47歲林志玲嘟嘴賣萌被酸「別這樣好嗎」 上萬人發聲力挺